(Görüntülü Haber) Alanya şehidini uğurladı

Mehmet ÇINAR- Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - DİYARBAKIR'ın Dicle ilçesi kuzeyinde PKK'lı teröristler tarafından araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Fatih Uysal (24), memleketi Antalya'nın Alanya ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Uysal'ın cenazesi, öğle saatlerinde askeri uçakla Gazipaşa- Alanya Havalimanı'na getirildi. Askeri törenle helallik için şehit ailesinin evine getirilen şehit Uysal'ın cenaze namazı, ikindi vakti Gürses Camii önündeki meydanda kılındı. Cenaze namazına Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Garnizon Komutanı Piy. Alb. Tahir Savran, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Menderes Türel, Alanya Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel, Muratpaşa Belediye Başkanı CHP'li Ümit Uysal, siyasi partilerin il başkanları ve yöneticileriyle, askeri erkan ve binlerce Alanyalı katıldı. Şehit Uysal'ın cenazesinde babası Mustafa Uysal, annesi Gülsüm Uysal ile üç kardeşi ve 3.5 yaşındaki kızı Ada Uysal'a askeri görevliler eşlik etti. Şehit Uysal'ın askeri elbise giydirilen kızı Ada, törende şehidin ablasının kucağında uyudu. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Uysal'ın cenazesi, Türk bayraklarıyla donatılan cenaze namazının kılındığı meydandan 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez', 'Şehidim Hakkını Helal Et', 'Ne Mutlu Türküm Diyene' sloganları eşliğinde Bektaş Mezarlığı'nda defnedildi. Tören için Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri, CHP Genel Merkezi ve Genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı dahil çok sayıda çelenk gönderildi.