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(Görüntülü Haber) Alanya Müzesi'nde tiyatrolu kutlama

Engin ANAK/ALANYA(Antalya), () ULUSLARARASI Müzeler Haftası, Alanya Arkeoloji Müzesi'nde düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Müzedeki etkinliğe Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan...

Engin ANAK/ALANYA(Antalya), () ULUSLARARASI Müzeler Haftası, Alanya Arkeoloji Müzesi'nde düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Müzedeki etkinliğe Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, Alanya Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nimet Hacıkura, Alanya Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Erdal Tamrak ile davetliler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda sonra Alanya Arkeoloji Müzesi Müdürü Seher Türkmen Müzeler Haftası ve müzecilik hakkında bilgiler verdi. Daha sonra davetliler müzeyi gezdi. Öğrenciler ise hazırladıkları 'Eserler Dile Geliyor' adlı tiyatro gösterisiyle tarihi eserler hakkında bilgiler verdi. Müzede bulunan Yunan mitolojisinin en bilinen karakter olan Herakles (Herkül) ve diğer büyük tarihi eserleri tiyatroda canlandıran tiyatro oyuncuları müzede bulunan heykellerin önünde karakterleri canlandırarak anlattı.

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