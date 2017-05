(Görüntülü Haber) Alanya, Finlilerin gözdesi

Engin ANAK/ALANYA(Antalya), ()Finlandiya'nın en büyük tur operatörlerinden Aurinkomatkat'ın Genel Müdürü Timo Kouso, Alanya'nın ülkelerinden en önemli turizm destinasyonu olduğunu söyledi. Finlandiya'nın en büyük tur operatörlerin Aurinkomatkat'ın Alanya'ya ilk seferini yapışının 30'uncu yıldönümü kokteylle kutladı. Kemal Atlı Kültürevi'ndeki programa çok sayıda turizmci ve şirket yetkilisi katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Alanya Tanıtım Vakfı (ALTAV) Yönetim Kurulu Üyesi turizmci Cengiz Topçu, "Finlandiya'nın en büyük tur operatör olmasının yanı sıra Alanya'ya gelen ilk Fin firmalarından birisi olma özelliği de taşıyor. 1987'de ilk seferlerini yaptılar. O günden bu yana da hiç durmadılar. İyi günler oldu, kötü günler oldu ama hiç bir zaman vazgeçmediler. Bu nedenle de 30'uncu yılda kendilerine böyle bir sürpriz yapmak istedik" dedi. 'FİNLANDİYA'DA EN GÖZDE ŞEHİR' Kürsüye davet edilen Aurinkomatkat Genel Müdürü Timo Kousa da Alanya'nın her zaman doğru bir tercih olduğunu söyledi. Alanya'nın Finlandiya'nın en gözde destinasyonu olduğunu anlatan Kousa, Alanya'ya her zaman inandık. Bugün de görüyoruz ki haklı çıktık. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da Alanya ve Alanyalı dostlarımızla beraber işbirliği içerisinde olacağız" diye konuştu. 'BURASI BARIŞ VE HUZURUN BULUŞTUĞU YER' Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise şöyle dedi: "Her zaman her yerde söylüyorum, Alanya dünyanın en güzel ve en huzurlu şehri. Öyle olmaya da devam ediyor. Burada binlerce yerleşik yabancı yaşıyor. 2 bin kadarını da Finlandiyalılar oluşturuyor. Herkes kendi dilini, dinini özgürce yaşayabiliyor. Biz atalarımızdan bunu gördük, bunu uyguluyoruz."