(Görüntülü Haber) Alanya'da yerleşik Ruslar, Karlov'u andı

Engin ANAK/ ALANYA (Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde yerleşik yaşayan Ruslar, Ankara'da silahlı saldırıda yaşamını yitiren Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u andı. Türklerin de katıldığı anma programında kardeşlik çağrısı yapıldı. Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde yerleşik yaşayan Ruslar, Ankara'daki silahlı saldırıda yaşamını yitiren Rus Büyükelçi Andrey Karlov'u andı. Rusya'nın Antalya Başkonsolosluğu'ndan alınan izinle Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği bahçesinde yapılan anma etkinliğine, dernek başkanı Ekaterina Gündüz ve yerleşik Ruslar ile mahalle muhtarı Ahmet Top ve mahalle sakinleri katıldı. Büyükelçi Karlov'un fotoğrafının bulunduğu standa, Ruslar ve Türkler karanfil bıraktı. 'AMAÇLARI KAOS YARATMAK' Ekaterina Gündüz, saldırıdan dolayı çok üzgün olduklarını söyledi. Saldırının amacının ortada olduğunu belirten Gündüz, "Bu hain saldırının amacı belli. İki dost ve kardeş ülkeyi ayırmak, ancak bunu başaramayacaklar, bundan eminiz. Terörün her türlüsünü lanetliyoruz. Terörün amacı insanları korkutup kaos yaratmak. Rusya ve Türkiye devletleri çalışmalarından vazgeçmeyecek. Onlara istediklerini vermeyeceğiz. Onları mutlu etmeyeceğiz. Büyükelçinin hanımına başsağlığı diliyorum" dedi. Saldırının iki ülke ilişkilerine yapılmış bir suikast olduğuna işaret eden muhtar Ahmet Top da "Acının rengi olmaz. Bu suikastı kınıyorum. Her türlü teröre lanet okuyorum. Rusya ile kardeşiz. Aramıza terör giremez" diye konuştu.