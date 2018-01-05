(Görüntülü Haber) Alanya'da yeni yol protestosu

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yeni hizmete giren şehirlerarası yolda yeterli sayıda ara geçit bulunmadığını belirten vatandaşlar, yolun karşısına geçerken can güvenliklerinin olmadığını ileri sürerek yolu trafiğe kapatıp eylem yaptı. Alanya'da yapımı yeni tamamlanan çevre yolunda hizmete trafiğe açılmasının ardından kazaların meydana gelmesinden dolayı çevrede yaşayan vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. Yeni yolun Cikcilli Mahallesi'nden geçen kısmındaki Hacıbaba Mezarlığı önünde toplanan yaklaşık 100 kişi ellerinde dövizlerle slogan atarak alkışla protesto etti. Yaya geçidi yapılmasını isteyen grup, trafiğe kapattı. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri, protestocu vatandaşları yolun kenarına yönlendirerek tekrar açtı. Aileleriyle gelen çocuklar ellerinde 'Ölmek istemiyoruz', 'Okuluma gidemiyorum. Geçecek yer yok. Korkuyorum, uçarak geçecek kanadım yok' yazılı dövizler taşıdı. 'EVİMİZE GİDEMİYORUZ' Burada grup adına konuşan Selami Çınar, yeni yolun eziyete dönüştüğünü söyledi. Selami Çınar, Okulumuz 200 metre ötede fakat oraya gitmek için 3- 5 kilometrelik yol gidiyoruz. Evimize gidemiyoruz, iş yerimize müşteri gelmiyor. Yolun açılmasından bir hafta geçmesine rağmen 4 kez yaralamalı kaza meydana geldi ve aralarından birisi okul öğrencisi var. Üst veya alt geçit yok. Çocuklar tehlike yaşıyor. Vatandaşımızın yüreği yandığı için toplandık dedi. 'ÖLÜM YOLU' Çocuklarını tek başına okula gönderemediklerini belirten gruptan Neslihan Yılmaz ise Burada yetkililerle konuştuk ve 1 hafta içerisinde gerekeni yapacaklarını söylediler. Burada yaralanan çocuk benim veya bir başkasının çocuğu olabilirdi. Gereken mercilerle konuşulmuş. Eğer gereken yapılmazsa vatandaşlar yine bu ölüm yolunda olacak diye konuştu. Polisle konuşan vatandaşlar, yetkililerin geçit çalışması başlatılacağı yönünde söz vermesinin ardından dağıldı. Dağılan vatandaşlar, polisin trafiği durdurmasının ardından yolun karşısına geçti.