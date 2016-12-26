(Görüntülü Haber) Alanya'da kardan mahsur kalan 15 kişi ve 300 koyun kurtarıldı

Engin ANAK/ ALANYA (Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan 15 kişi ve 300 koyun, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. Alanya'nın yüksek kesimlerinde bir süredir etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok yayla ve mahalle yolu kapandı. Alanya Belediyesi Fen İşleri ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'ne önceki gün Kadıyakası Yaylası'nda yolların kapandığı ve yaylada oturanların mahsur kaldığı ihbarı geldi. Aynı gün saat 16.00 sıralarında merkeze 34 kilometre uzaklıktaki yaylaya hareket eden 2 kepçe ve 8 personel, kurtarma çalışması başlattı. Ekipler, 12 saat süren uğraşın ardından kardan kapanan yolları açarak Kadıyakası Yaylası'ndaki evde mahsur kalan Ahmet Mor ve 5 kişilik ailesiyle 300 koyununa ulaştı. YOLDA MAHSUR KALANLARDA KURTARILDI Yolun açılması sonrası Ahmet Mor, ailesi ve hayvanlarını belediye ekipleri eşliğinde kendi aracıyla Alanya merkeze getirmek üzere yola çıktı. Dönüşe geçen belediye ekipleri, başka bir ihbar üzerine Gömürge Yaylası'nda araçlarıyla mahsur kalan 8 kişiye de yardım etti. Fakırcalı Yaylası'nda mahsur kalan Cemal Yaman da kurtarıldı. YAYLA YOLLARI AÇILDI Kar kalınlığının yaklaşık 2 metreyi bulduğu Kadıyakası Yaylası başta Tesbili, Hacıbeleni, Toslaksuyu, Bazanlar Deresi, Köprübaşı ve Samsa mahallelerine de ulaşan ekipler, ilçe merkezi ve mahalleleri birbirine bağlayan 40 kilometrelik karla kaplı yolu açtı. '11 GÜN ÇIKAMADIK' Belediye ekiplerinin ulaştığı Ahmet Mor, ailesiyle 11 gündür evlerinden çıkamadıklarını ve telefonla Alanya Belediyesi'ni arayarak yardım istediklerini söyledi. Kurtulmaktan mutlu olduklarını belirten Mor, "Her yıl ocak ayına yakın tarihlerde Alanya'ya göç ediyoruz. Bu sene kışın erken gelmesiyle 11 gün evimizde mahsur kaldık. Burada 1 metrenin üzerinde kar var. Kapıdan dışarı çıkamaz hale geldik. Cumartesi saat 10.00'da Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel'i aradım. Kısa sürede bana ulaştılar. Belediye ekipleri yolumuzu açtı, bizi mahrumiyetten kurtardı" diye konuştu.