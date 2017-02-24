(Görüntülü Haber) Alanya'da deniz keyfi

Engin ANAK / ALANYA(Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde güneşli havayı fırsat bilenler deniz keyfi yaptı. Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının 19, deniz suyu sıcaklığının ise 16 derece ölçüldüğü Alanya'da güneşli havayı fırsat bilenler plajları doldurdu. Özellikle turistler Kleopatra, Damlataş ve Keykubat plajlarında sıcak havanın tadını çıkardı. Bazıları güneşlenmeyi tercih ederken pek çok kişi de denize girerek yüzdü. Amatör balıkçılar da denize olta atarak bu anları değerlendirdi.