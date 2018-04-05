(Görüntülü Haber) Alanya'da deniz keyfi

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tatilciler sıcak havada denize girip, sahilde güneşlendi.
Hava sıcaklığının 23, deniz suyu sıcaklığının 19 derece hissedildiği, nem oranının ise yüzde 50 ölçüldüğü Alanya'da tatilciler denize girdi. Bazı tatilciler plajda uzanıp güneşin tadını çıkarmayı tercih etti. Meteoroloji yetkilileri, sıcak havanın ilçedeki etkisini sürdüreceğini belirtti.
Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tatilciler sıcak havada denize girip, sahilde güneşlendi.