(Görüntülü Haber) Aladağ'da faciasında 80 gündür yeni bir şey yok (2)

Murat KİBRİTOĞLU-Çağlar ÖZTÜRK/ALADAĞ,(ADANA),()ADANA'nın Aladağ İlçesi'nde 11'i öğrenci 12 kişinin yaşamını yitirdiği kız yurdu yangını faciasının üzerinden aylar geçmesine rağmen, faciaya yol açan eksikliklerin giderilmesi yolunda fazla bir ilerleme olmaması ilçede yaşayanları kaygılandırıyor. Facianın 80. gününde çocuklarına mezar olan yurt binası enkazına karanfiller bırakan aileler ısrarla önceki denetimlerde binaya olumlu rapor verenler ile yangın merdiveni kapılarını kilitleyenlerin bulunup bir an önce cezalandırılmasını isterken, köylere ulaşım ve itfaiyenin eksikleri ile ilgili sorunlar da devam ediyor. 29 Kasım 2016'da meydana gelen olayda, ortaokulda okuyan kız öğrencilerinin kaldığı, 'Süleymancı' cemaatine ait özel kız öğrenci yurdunda elektirik kontağından yangın çıktı. Yerlerin halı, duvarların ahşap olması nedeniyle hızla ilerleyen yurtta 10 öğrenci, 1 çocuk ile 1 eğitmen yaşamını yitirdi. Yangında öğrencilerin bir bölümünün cesetleri açılmayan yangın merdiveni kapısı önünde bulundu. Bilirkişiler tarafından hazırlanan olay yeri inceleme tutanağında, yangına eskimiş olan elektrik şalterinin yol açtığı, tartışmalara neden olan yangın merdiveni kapısının kilitli değil ama kapı kolunun olmadığı, ayrıca yönetmelik dışına çıkılıp ısıya dayanıklı olmayan PVC kapı takıldığı; binanın Bayındırlık şartnamelerine uygun olmadığı, acil çıkış kapıları bulunmadığı, camların demirler kesilerek açılabildiği yer aldı. SÖZLÜ : ADANA'DA 80 YURTLARI VAR Adana Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü, daha önce yaptığı açıklamada Adana'da yaklaşık 100 benzer yurt olduğunu, bunun 80'ninin aynı cemaate ait olduğunu söylemişti. Aladağ'daki yangın sonrası bir çok yurdun, olası bir faciaya karşı tedbirsiz olduğu ortaya çıktı. Yangın sonrası arttırılan denetimlerle bir çok yurt eksiklerini tamamladı. 3 ÖĞRENCİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR Yangından yaralı kurtulan 22 öğrenciden 3'nün tedavisi halen Kozan Devlet Hastanesi'nde devam etiği için eğitimleri de hastane odasına gelen öğretmenler tarafından sürdürülüyor. Aileleri, yanlarında kaldıkları çocuklarının hala travmayı atlatamadığını, ayaklarındaki kırıklarında iyileşmediğini belirtiyor. Kızının tedavisi devam eden Ahmet Altun, hastaneden ayrılamadığı için bakır madenindeki işinden çıkarıldığını söyledi. Altun, "Kızım şu anda daha iyi ancak psikolojik olarak bazı şeyleri atlatamadı. Olay gününden beri işe gidemedim. Bu yüzden çalıştığım işten çıkarıldım. Kızımı beklemeye devam ediyorum" dedi. Hastanede kızını bekleyen emekli Yaşar Pertlek ise devletin bu işin peşini bırakmaması gerektiğini belirterek, "Biz yandık başkaları yanması" diye konuştu. YURDA KARANFİL BIRAKTILAR Sosyal Haklar Derneği'nin (SHD) bir araya getirdiği acılı aileler, facianın yaşandığı yurt binası önüne karanfil bıraktı. Burada açıklama yapan SHD Genel Başkanı Melda Onur, devam eden soruşturmanın takipçisi olduklarını söyledi. Kızlarından Sümeyye yangında ölen, diğer kızı Fadime ise yaralı kurtulan Ahmet Yetim, sorumluların bulunup en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini belirtti. Yetim, "Ben buraya 2 çocuk verdim. Biri öldü, diğeri biri yaralı olarak olarak kurtuldu. Burada 3 katlı binanın 3 kapısı da kilitli. Bu çocuklarımız burada can verdi. Yazık değilmi bize. Benim köyüm buraya 40 kilometre. Aladağ'da başka yurt olmadığından çocukları buraya verdik. Ancak çocuklarımızı burada kaybettik. Geldik, İlçe Milli Eğitim'le görüştük. Bize 'verin' dediler. Çocukları buraya koyduk gittik. Sonra da bu hal geldi başımıza." KAPIYI KİLİTLEYENİ ARIYORUZ Kızı Bahtınur'u yangında kaybeden Mehmet Eli Baş ise yangın merdiveni kapısının kapalı olmasının can kaybını arttırdığını bunun sorumluluarının bulunmasını istediğini söyledi. Baş, " Burada çocuklarımızın kapısını kilitleyip nereye gittiler. Sorumlular neredeydi. Bu çocuklarımız böyle yandı. Bulaşık yıkayan çocuklarımızın yanında bulunan kadın, yangının söndürmeye çalışmış. Ama o nerede bilmiyorum. Kapıyı kilitleyip gidenler kim, biz onları arıyoruz. Çocuklarımızı köylerden tek tek topladılar. Milli Eğitim'e sorduk. 'Yer yok, burada okutun' dediler. Bir okulun müdürü 'çocuklarınızı burada okutacaksınız, yorganınızı yatağınızı getirin burada ev tutun' dedi. Yaşamını yitiren öğrencilerden Nurgül Pertlek'in annesi Şerife Pertlek ise, "Bize, 'Bu yurda götürün' dediler. 'O yurt güvenli' dediler. Bizde Milli Eğitim'e gittik. Bize, 'Paranız varsa ev tutun okutun çocuklarınızı' dediler. Biz de, 'paramız yok' deyince çocuklarımızı buraya teslim etmek zorunda kaldık. Eve vardık, çocuk aradı. 'Dövüyorlar ana bizi' dedi. Burada bulaşık yıkatırlarmış, döverlermiş meğerse. Eve geldiğinde göndermeyecektim. Babası, 'gönder arkadaşlarıyla' deyince gönderdim. Bir daha da görmedim" dedi. AKGEDİK: İTFAİYE HALA YETERSİZ Yangını söndürmede yetersiz kalması ile çokça eleştirilen itfaiyede değişen bir şey yok. İlçe Belediye Başkanı Mustafa Akgedik'e göre bölgedeki diğer yurtların yöneticileri kısmen 'bir şey olmaz' aymazlığından çıkıp daha dikkatli olmaya başladı. İlçede çıkan yangınları söndürmenin Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olduğunu belirten Akgedik şöyle konuştu:"Burada anlayış, bu olaydan sonra değişti. Böyle bir olay karşısında nasıl tavır alacağımız veya bu durumda nelere dikkat etmemiz gerektiği, noktasında bir bilinç oluştu. Ama malesef 12 canımızı kaybettik. Burada zor şartlar altında okumaya çalışıyorlar. Burası malesef coğrafi olarak Adana ile hiç alakası olmayan bir yer. Biz yaklaşık bin 350 kilometre bir alanda hizmet vermeye çalışıyoruz. Tamamen dağlık olan ama imkanları az olan bir ilçe. Gelir düzeyi çok düşük. Okumaya da yansıyor. Okuma oranı yüksek. Okuma yazma bilmeyen yok. Ama sıkıntı şu, okuyan öğrenciler bir daha Aladağ'a dönmüyor. Haliyle burada kalan nüfus yaşlı nüfus. Bu da dönüşümü etkiliyor. Burada hasssiyet daha fazla arttı. Bunu acıyla öğrendik ama şimdi biraz daha dikkatliyiz. 'Bir şey olmaz' mantığını bırakmamız gerektiğini öğrendik. Malesef burada olağanüstü bir şey çıksa yine müdahale edecek durumda değiliz. İtfaiye ilçe olarak bizim sorumluluğumuzda değil. Ama insan bizim insanımız. Yangından önceyle sonra arasında teknik anlamda bir değişiklik yok. Aladağ merkezinde bir yangın olsa itfaiye teşkilatı var ama 31 mahalleden oluşuyoruz. 48 kiloketrede mahallelerimiz var. Buralarda bir yangın olsa müdahale şansımız yine yok." KÖY YOLLARINDA DEĞİŞEN YOK Çocukların yurtlarda kalması zorunluluğu yaratan köy yollarının olumsuzluğunda ise henüz bir iyileşme olmadı. 6 öğrencinin toprağa verildiği ilçe merkezine 40 kilometre uzaktaki Köprücük Mahallesi'nin 75 gündür kesik olan elektriği 3 gün önce verilebildi. Köy yollarında bazı bölgelerde 2 metreyi aşan kar bulunuyor. Yılbaşında yoğun kar nedeniyle çatısı çöken 15 derslikli Köprücük İlkokulu'nda ise hala eğitime başlanamadı. Aladağ'ın köylerinde tarım yapılabilecek bir alan bulunamadığı için bölgede yaşayanlar, hayvancılık ve günü birlik işlerde çalışarak geçimlerini sağlıyor. Bölgedeki maden ocaklarından ve Orman Bölge Müdürlüğü'nün verdiği işlerde 30-50 lira yevmiye alan bölge sakinleri zor şartlarda yaşamlarını sürdürüyor. KOMİSYON HALA GELMEDİ Yangın sonrası bir süre kapısında görevli bir polis memurunun 24 saat nöbet tuttuğu ancak şu an kimsenin bulunmadığı yurt binası tamamen örtü ile kapatılmış. TBMM'de kurulan yangınla ilgili inceleme komisyonu da henüz ilçeye gelmedi. Ancak yurdun kapısı hala kapalı tutuluyor. Soruşturmanın devam ettiği ve dava açılabilmesi için hazırlanması beklenen iddianamenin de kısa süre sonra görevli Cumhuriyet Savcısı tarafından, Aladağ Başsavcılığı'na teslim edilmesi bekleniyor. YAŞAMINI YİTİRENLERİN İSİMLERİ Yangında yaşamını yitirenlerin isimleri ise şöyle;'Eğitmen Fatma Canatan, yurt müdürünün kızı Sare Betül Genç, 8'inci sınıf öğrencileri Sema Nur Aydoğdu, Zeliha Avcı, Sevim Köylü; 7'nci sınıf öğrencileri Gamze Bagir, Sümeyye Yetim, İlknur Maden; 6'ıncı sınıf öğrencisi Nurgül Pertlek, 5'inci sınıf öğrencileri Bahtınur Baş, Tuğba Ağdoğdu ile Cennet Karataş.'