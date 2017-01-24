(Görüntülü Haber) Aladağ'da duman dedektörü olsa çocuklar kurtulabilirdi

Ömer KOÇI/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cahit Küçükönder, 11'i öğrenci 12 kişinin yanarak hayatını kaybettiği Adana'nın Aladağ İlçesi'ndeki yangını çocukların fark edemediğini hatta elektriğin kesildiğini zannederek odalarında beklediklerini ifade ederek, "Orada bir tane duman algılama yok. Duman algılama olsa o ötecek ve çocuklar yangından haberdar olacaktı" dedi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı, iş güvenliği ve yangın önleme eğitim semineri düzenledi. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminerde konuşan İtfaiye Daire Başkanı Cahit Küçükönder, alınacak tedbir ve eğitimin büyük faciayı önleyeceğini söyledi. Buna çeşitli örnekler veren Küçükönder, Kahramanmaraş'ta geçen hafta 200'ün üzerinde öğrencinin kaldığı kız öğrenci yurdunda çıkan yangının küçük öğrenciler tarafından söndürüldüğünü söyledi. 'DEDEKTÖR ÖTÜNCE YANGIN OLDUĞUNU ANLIYORLAR' Yangından 2-3 gün önce yurtta itfaiye eğitim birimi tarafından yangın güvenliği eğitimi verildiğini daha sonra da uygulamalı olarak söndürme ve tahliye tatbikatının yapıldığını kaydeden Küçükönder, "Aradan 2-3 geçtikten son o yurtta akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangın, 7 katlı yurdun 4'üncü katındaki yatakhane bölümünde çıkıyor. Köşedeki yatak tutuşuyor, alevleniyor. Muhtemelen sigara izmariti ya da orada birisi ateşle oynadı. Öğrencilerin bir kısmı aşağıda yemekhanede, bir kısmı da yukarıda odalarında. Yurdunda odalarında ve koridorlarında duman dedektörleri var. Dedektör ötünce yemekhanedeki çocuklar 'Biz 2 gün önce eğitim almıştık itfaiyeci amcalardan, bu yangın olabilir' diyerek hepsi birden sesin geldiği yere koşuyorlar ve bakıyorlar ki odadan duman çıkıyor ve o yangını yangın tüpleri söndürüyorlar. 20 tane tüp boşaltmışlar, yanan bir yatak ve diğer yatağa da sıçratmamışlar" diye konuştu. 'ALADAĞ'DA ÇOCUKLAR ODALARINDA ELEKTRİK BEKLEMİŞ' Konuşmasının devamında 29 Kasım 2016'da Adana'nın Aladağ İlçesi'nde 12 kişinin hayatını kaybettiği öğrenci yurdu yangınına değinen Cahit Küçükönder, yangın sonrası şube müdürleriyle birlikte olay yerine gittiklerini ifade ederek şöyle devam etti: "Öğrenciler elektrik kesildi zannediyorlar. Yangın zaten girişteki panodan çıkıyor. Yer halı, duvarlar komple yanıcı malzeme, komple ahşap. Merdivenler komple halı. Girişteki panoda çıkan yangının kıvılcımları yerdeki halıya, oradan da binanın en üst katına kadar sıçrıyor. Bu arada elektrik gittiği için çocuklar elektrik kesildi zannediyorlar, herkes kendi odasında elektriğin gelmesini bekliyor. Dışarı dahi çıkmıyorlar kış olduğu için kapılar da kapalı. Yangını itfaiyeye kim haber veriyor biliyor musunuz? Oradan arabayla geçen bir vatandaş bakıyor ki kız yurdu cayır cayır yanıyor. Adana itfaiyemiz çok yakın, 112 komuta merkezimize gelen bir ihbar yok. O vatandaşın ihbarıyla itfaiye harekete geçiyor ama yangın büyümüş büyüyeceği kadar. Niye? Orada bir tane duman algılama yok. Duman algılama olsa o ötecek ve çocuklar yangından haberdar olacak. Bizim buradaki yurtta duman algılama ötüyor, çocuklar eğitimini almış koşuyorlar, 1 tane tüple söndürülecek yangını 20 tane tüple söndürüyorlar. Olsun ama söndürüyorlar Ben gittiğimde tek tek de teşekkür ettim 10-12 yaşındaki minik kız çocuklarına."