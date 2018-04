(Görüntülü Haber) 'Alaçatı Ot Festivali'ne 1 milyonu aşkın ziyaretçi

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), () - ÇEŞME'de, belediye tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen ve 4 gün boyunca 1 milyondan fazla ziyaretçinin geldiği 'Alaçatı Ot Festivali' sona erdi.



Türkiye'nin farklı şehirlerinden yaklaşık 1000 tur otobüsüyle Çeşme'ye gelenler, 4 gün boyunca ilçe merkezi ile Alaçatı Mahallesi'nin yanı sıra Çiftlik, Dalyan, Germiyan ve Ildır mahallerini gezdi. Festival dolayısıyla Çeşme'deki otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaşırken, kafe ve restoranlar da yaz sezonunun erken açılmasının mutluluğunu yaşadı. Festival alanında açılan stantlarda yoğun olarak alışveriş yapıldığı gözlenirken, özellikle yiyecek satılan stantlar, gün boyunca ikinci, üçüncü kez evlerde yapılan yemeklerle takviye edildi.



Festivalin son gününde, Alaçatı Amfitiyatro'da 'En Çok Ot Toplama' ve 'En Güzel Ot Yemeği' yarışmaları düzenlendi. Yarışmayı izlemek üzere CHP İzmir Milletvekili Ali Yiğit, Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara ve eşi, Çeşme Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Dalgıç ile eşi, Çeşme İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev ve Çeşme İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Emin Yılmaz protokoldeki yerlerini aldı. Çok sayıda festival ziyaretçisi de yarışmaları keyifle izledi. Öte yandan Çeşme'nin önemli kavşaklarında yer alan led ekranlarda da yarışmalar naklen yayınlandı.



99 ÇEŞİT KULLANILABİLİR OT TOPLAYARAK BİRİNCİ OLDU



'En Çok Ot Toplama Yarışması'na 4 yarışmacı katılırken, yarışma jürisinde Aysun Yenice Ahmet Keçeci, Prof. Dr. Galip Akaydın, Dr. Ayfer Tan, Dr. Daniela Beltrame ve Birgül Güner yer aldı. Yarışmada doğadan, kullanılabilir 99 çeşit otu toplayan Nuran Erden birinci, 80 çeşit ot toplayan İklim Erden ikinci ve 78 çeşit ot toplayan Esenur Kurnaz da üçüncü oldu.



ÇEKİŞMELİ 'YEMEK YARIŞMASI'



'En Güzel Ot Yemeği Yarışması'na ise 15 yarışmacı katıldı. Çekişmeli geçen yarışmanın jürisinde ünlü sunucu Zahide Yetiş ile Nevin Akbaş, Gökçen Adar, Murat Kabak, Süreyya Üzmez, Rahmi Yılmaz ve Necmettin Metin yer aldı. Birbirinden iddialı yemeklerin yer aldığı yarışmada birinciliği 'Kuşkonmaz fırında' yemeği ile Suna Sarı elde ederken, 'Sarmaşık yatağında çıtır uskumru ve rezene salatası' yemeği ile Özlem Yorulmaz ikinci, ‘tilkişen’ yemeği ile de Recep Subaşı üçüncü oldu. Yarışmalarda derece alanlara sponsor firma tarafından çeşitli beyaz eşyalar hediye edildi.



ZAHİDE YETİŞ'E YOĞUN İLGİ



Yemek jürisinde yer alan televizyon sunucusu Zahide Yetiş'e, yoğun ilgi gösterildi. Zaman zaman hayranlarının sahneye çıkması zorlukla engellenirken, yarışmanın sona ermesinin ardından sahneye hücum eden yüzlerce hayranı, hatıra fotoğrafı çektirebilmek için izdihama neden oldu.



'TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ FESTİVALİ'



CHP İzmir Milletvekili Ali Yiğit, 'Sarı Zeybek Dans ve Sahne Sanatları Derneği Folklor Ekibi'nin gösteri sunduğu festivalin sona ermesinin ardından açıklama yaptı. Türkiye'nin en güzel festivallerinden birinin 'Alaçatı Ot Festivali' olduğunu vurgulayan Yiğit, şunları söyledi:



"Cumartesi Adana'da 'Portakal Çiçeği Festivali' vardı. Televizyon ve gazete haberlerinde 100 bine yakın insanın geldiği belirtildi; ama Çeşme'ye, Alaçatı Ot Festivali için 1 milyonu aşkın insan geldi. Demek ki Türkiye'nin en önemli festivali, bir milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırlayan 'Alaçatı Ot Festivali'dir. 'Alaçatı Ot Festivali' ile verilen mesajlar da çok önemli. Bir, doğanın korunması için farkındalık yaratılıyor. İkincisi; esnaf korunuyor. Çiftçisi de ev kadını da açılan stantlarda evlerine ekonomik girdi sağlıyorlar. Üçüncüsü de Çeşme'nin doğasındaki endemik bitkilerin geleceğe taşınmasına katkı sağlıyor. Biraz önce elimize bir kitapçık verdiler. Bir önceki yıl yemek yarışmasına katılan yemeklerin tariflerini içeriyor. Bütün bu yapılanlarla geleceğimize bir şeyler taşınıyor. Onun için Alaçatı Ot Festivali'ni çok önemsiyorum. Türkiye'nin önemli festivalleri arasında yerini aldı. Gelecekte çıtasını daha yukarılara taşıyacağına inanıyorum. Çeşme Belediye Başkanımız Muhittin Dalgıç, Alaçatı'yı markalaştırdı. Alaçatı Ot Festivali'ni markalaştırdı. Umuyorum ki '9 Durak 9 Deneyim' projesindeki diğer etkinliklerini de markalaştırır. Çeşme, İzmir'in en güzel ilçesi. Türkiye'nin turizmdeki gözbebeği. İzmir de Türkiye'nin en güzel ili. İzmirli olmakla ve İzmir'in Milletvekili olmakla övünüyorum. Diyorum ki doyduğum yer İzmir, İzmir'i seviyorum, İzmirlileri seviyorum, Çeşmelileri, Alaçatılıları, hepsini seviyorum."



'ÇOK MUTLU FESTİVAL YAŞADIĞIMIZA İNANIYORUM'



Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç ise '9'uncu Alaçatı Ot Festivali'nde yüz binlerce kişinin yüzündeki gülümsemeyi ve mutluluğu, Türkiye'nin çok özlediği huzuru, barışı, demokrasiyi, kardeşliği, birbirine kenetlenmeyi, 4 gün boyunca 1 milyonu aşkın kişinin yüzlerinde gördüklerini vurguladı. Başkan Dalgıç, şöyle konuştu:



"Dolu dolu program hazırlamıştık. Daha önce ifade ettiğim gibi 'Ot Festivali', sadece yemek yarışması, doğadan ot toplama değil; çevre bilinci, Misak-ı Milli sınırları içindeki bütün bu coğrafyamızın bütün endemik bitkileriyle tabiatın korunması ile ilgili ciddi söyleşiler de yapıldı. Çok memnunuz. Gelen konuklarımızın yüzlerindeki ifadeden de ne kadar mutlu olduklarını gördük. Dolu dolu 4 gün geçirdik. Yarışmalarımız bittiği halde, şu anda Alaçatı sokaklarında ve kafelerde on binlerce insan var. Az öne hem ot toplama yarışmasını hem de yemek yarışmasını tamamladık. Birbirinden değerli hediyelerini de verdik. Yarışmalarda 9 yıldır, bizimle beraber olan çok değerli konuklarımız da vardı. Menemen Araştırma Enstitüsü'nün ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın çok deneyimli yetkilileri, Brezilya'dan, İtalya'dan gelen ve söyleşiler de gerçekleştiren önemli konuklarımız vardı. 4 gün boyunca dolu dolu, mutlu, çok mutlu, musmutlu bir festival yaşadığımıza inanıyorum. Festivalimiz her sene daha güzel oluyor. Eksiklerimiz mutlaka vardır; ama eksiklerimizi her sene biraz daha gideriyoruz. 10'uncu festivalimizi inşallah uluslararası boyutta, hep beraber yaşayacağız."