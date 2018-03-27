(Görüntülü Haber) Aksu'da fidanlar toprakla buluştu

Namık Kemal KILINÇ ANTALYA, () Antalya'nın Aksu ilçesinde 2016 yılında yanan alana Ormancılık Haftası etkinlikleri kapsamında 3 bin 500 fidan dikildi. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Ormancılık Haftası dolayısıyla Aksu ilçesi Kumköy Mahallesi'nde fidan dikim töreni düzenlendi. Törene, Vali Münir Karaloğlu, Aksu Kaymakamı Aydın Ergün, Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin ve Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici de katıldı. Vali Münir Karaloğlu, Biz 'kıyametin kopacağını biliyorsan bile elindeki fidanı toprakla buluştur' emrini veren bir dinin, bir peygamberin ümmetiyiz. Yine 'yaş kesen baş keser' emrini veren muhteşem bir kültürün. Bizim için yeşil de ağaç da inancımız bakımından, kültürümüz bakımından medeniyet bakımından çok önemlidir. Bunu mutlaka çocuklarımıza, gençlerimize, vatandaşımıza anlatmalıyız dedi. Fidan dikilen alanın 2016'da yandığını hatırlatan Vali Karaloğlu, Türkiye'de çıkan orman yangınlarından sonra türemiş bazı çevreciler yangın sonrası müthiş bir dedikodu yaparlar. Ormanı yaktılar yine bir yerlere peşkeş çekecekler. Her birinize sorsam bu alan Antalya'nın çok kıymetli bir alanıdır. Turizm bölgesinin kıyısında denize yakın bu yanan alanı, bugün Orman ve Su İşleri Bakanlığımız tarafından Antalya'da yanan tüm alanları ağaçlandırıyoruz. Bu alanı da Türkiye- Belarus ülkelerarası dostluk için burayı 'Belarus Hatıra Orman Alanı' adını veriyoruz. Önemli olan yanan alanları yeniden ağaçlandırmak diye konuştu. Antalya'nın orman şehri olduğunu ve yüzde 54'ünün ormanlardan oluştuğunu vurgulayan Vali Karaloğlu, şöyle dedi Antalya'da yaz aylarında, kurak dönemlerde çok ciddi risklerimiz var. Sizin bir şey yapmanıza gerek yok ormandaki bir cam parçası herhangi bir kıvılcımla ormanlarımız yanabilir. Onun için bütün vatandaşımızın ormanları koruması, yangını erken ihbar etmesi çok önemli. Bizim artık her bölgede yangın söndürme ekiplerimiz var. Orman içlerinde su havuzlarımız, göletlerimiz var. Gerektiğinde uçak müdahalemiz var. Erken ihbar çok önemli, yangını büyümeden önleriz. Son 15 yılda bu toprakta buluşan 4 milyar fidanla beraber hem orman miktarının arttığını görüyoruz. Bu yeterli mi hayır, bunun için Sayın Cumhurbaşkanımız 2023'e bir hedef koydu, 7 milyar fidan Türkiye'nin yüzde 30'unu ormanla kaplayacak. Bugün yapmış olduğumuz bu etkinlik de bunun bir parçasıdır. Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici de orman alanlarına ilişkin yürüttükleri faaliyetleri anlattı. Konuşmaların ardından hafta dolayısıyla okullarda yapılan resim, kompozisyon ve şiir dalındaki yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Daha sonra Vali Münir Karaloğlu ve protokol üyeleri, öğrenciler ve jandarma ekipleriyle birlikte fidan dikti.