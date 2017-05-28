(Görüntülü Haber) Akseki’de tur minibüsü devrildi: 3 Rus yaralı

ANTALYA'nın Akseki İlçesi'nde Rus turistleri taşıyan minibüs, yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, 3 Rus turist yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Akseki'ye bağlı Yarpuz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kapadokya'dan Alanya yönüne giden 07 E 4469 plakalı 28 yaşındaki Mustafa Uyar'ın kullandığı, Rus turistleri taşıyan minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
Kazada, araçta bulunan sürücü, rehber ve 1'i çocuk 9 Rus turistten 3 kadın turist yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılar tedaviye alındı. Diğer turistler ise başka bir araçla olay yerinden alındı.
ANTALYA'nın Akseki İlçesi'nde Rus turistleri taşıyan minibüs, yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, 3 Rus turist yaralandı.