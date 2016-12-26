KAR AKSEKİ- SEYDİŞEHİR YOLUNDA ULAŞIMI ENGELLİYOR Akseki merkezde sabaha karşı başlayan kar yağışı şiddetlendi. Akseki ile Konya'nın Seydişehir İlçesi'ni bağlayan 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde de etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor. Karayolları ekiplerinin kar küreme ve yol açma çalışması yaptığı bölgeye Murtiçi mevkiinden itibaren zincirsiz araçlarla uzun araçların geçişine izin verilmiyor. Jandarma ve polis ekipleri bölgede araç trafiğini yönlendirmek için çaba sarf ediyor.
(Görüntülü Haber) Akseki'de okullara kar tatili
KAR AKSEKİ- SEYDİŞEHİR YOLUNDA ULAŞIMI ENGELLİYOR Akseki merkezde sabaha karşı başlayan kar yağışı şiddetlendi. Akseki ile Konya'nın Seydişehir İlçesi'ni bağlayan 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde de etkili olan kar yağışı ulaşımı...
26 Aralık 2016 Pazartesi 16:52
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