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(Görüntülü Haber) Akseki'de kar yaşamı olumsuz etkiliyor

Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), () - ANTALYA'nın Akseki İlçesi'nde birkaç gündür etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Bölgede kar etkisini yitirirken, kar kalınlığı bazı mahallelerde yer yer 1 metreyi geçiyor. Akseki merkez...

Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), () - ANTALYA'nın Akseki İlçesi'nde birkaç gündür etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Bölgede kar etkisini yitirirken, kar kalınlığı bazı mahallelerde yer yer 1 metreyi geçiyor. Akseki merkez ve bağlı mahallelerde 3 gün etkili olan kar yağışı etkisini kaybetti. Kent merkezinde kar kalınlığı 90 santime ulaşırken, Toros Dağları'nın eteklerindeki mahallelerde ise yer yer 1 metrenin üzerine çıktı. Bölgede belediye ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürürken, birçok mahalleye hala kara ulaşımı sağlanamıyor. İlçe merkezine yaklaşık 19 kilometre uzaklıkta 700 rakımlı Geriş Mahallesi'ne de ulaşım sağlanamıyor. Bölge halkı ve burada faaliyet gösteren bir kereste fabrikasının çalışanları kendi imkanlarıyla yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

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