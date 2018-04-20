(Görüntülü Haber) AKS'de köy enstitüleri sergisi

Hasan DEMİRBAŞ-Mehmet KILIÇASLAN ANTALYA,() CUMHURİYET dönemi, eğitim tarihinin dönüm noktalarından biri olan köy enstitülerinin fotoğraflarının yer aldığı 'Düşünen Tohum Konuşan Toprak Cumhuriyet'in Köy Enstitüleri-Aksu Köy Enstitüsü (1940-1954)' adlı sergi, Antalya Kültür Sanat'ta (AKS) 21 Nisan Cumartesi sanatseverle buluşacak. AKS, kültür ve aydınlanma tarihinde önemli bir yer tutan köy enstitülerine odaklanan sergiye ev sahipliği yapacak. 'Düşünen Tohum Konuşan Toprak Cumhuriyet'in Köy Enstitüleri-Aksu Köy Enstitüsü (1940-1954)' sergisi için Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin ve sergi küratörü Ekrem Işın, gazetecilere bilgi verdi. Yeniden ATSO başkanlığına seçilen Davut Çetin, yeni dönemin ilk icraatının bu sergi olduğunu söyledi. Köy enstitülerinin bugün bile örnek alınması gereken bir kırsal kesim eğitim modeli olduğunu belirten Çetin, bu modelin, siyasi tartışma konusu olduğunu ve konuya objektif gözle bakılamadığına dikkati çekti. Yoksul köy çocuklarının 'İş için eğitim-iş içinde eğitim' prensibiyle enstitülerde eğitildiğini dile getiren Çetin, ?Bugün, yani enstitüler kapatıldıktan 64 yıl sonra halen meslek eğitiminde gerekli noktaya gelemedik, ezberci eğitim sistemini değiştiremedik. Çünkü üretmek merak duygusunu ve öğrenmeyi geliştirmektedir. Üretimin olmadığı eğitim sistemi ezberci olmaktadır dedi. AKSU KÖY ENSTİTÜSÜ DE SERGİDE YER ALIYOR Köy nüfusu azaldığı için köy enstitüsünün kopya edilemez olduğunu belirten Çetin, ?Yine de hem kentte hem kırsal alanda eğitim ve üretimi birleştirecek benzer modeller denenebilir. Eğitimi dört duvar arasında yapılan, hayattan kopuk, ezberci bir eğitim modeli olmaktan hızla çıkarmalıyız. Köy enstitüsü modelini bu gözle incelemeliyiz. Sergimizin bir başka boyutu Aksu Köy Enstitüsü temasıdır. Aksu Köy Enstitüsü, Antalya tarihinin önemli bir kültür mirasıdır. Bu okulun korunması konusu odamızda önceki yıllarda çok konuşulmuştur, kültür komisyonumuz bu konuda çalışmalar yapmıştır diye konuştu. AKS 10 BÜYÜK SERGİYE EV SAHİBİ OLDU AKS'nin 3 yıldır kültür sanatta önemli etkinliklere ev sahipliği yaptığını kaydeden Çetin, bugüne kadar 10 sergi açtıklarını, bu sergilerin 32 bin 642 kişi tarafından ziyaret edildiğini söyledi. Çetin, diğer etkinliklerle 43 bin 894 kültür, sanat ve eğitim sevdalısının merkezden doğrudan yararlandığını söyledi. FOTOĞRAFLARLA GEÇMİŞE YOLCULUK Sergi küratörü Ekrem Işın, bilgilendirmede köy enstitüsünün tarihini anlattı. Serginin, bu süreci arşiv belgeleri, fotoğraflar, kişisel eşyalar ve tanıklıklarla anlattığına dikkati çeken Işın, ?Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü tarafından, İsmail Hakkı Tonguç Belgeliği Vakfı işbirliğiyle hazırlanan sergi, bugüne kadar birçok Anadolu ilini gezdi. Serginin açılacağı 21 Nisan Cumartesi günü saat 15.00'te konunun farklı boyutlarıyla tartışılacağı bir panel düzenlenecek. 'Tonguç'la Taş Taşımak' başlığı altında düzenlenen panele sergi küratörü Ekrem Işın, İsmail Hakkı Tonguç Belgeliği Vakfı Müdürü Metin Kansu, gazeteci-yazar Işık Kansu, 1944 Aksu Köy Enstitüsü mezunu, eğitimci-yazar Pakize Türkoğlu ve Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği Antalya Şubesi Başkanı öğretmen-rehber-yazar Yavuz Ali Sakarya konuşmacı olarak katılacak dedi.