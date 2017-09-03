(Görüntülü Haber) Akraba aileler yıllar sonra bir araya geldi

Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-) KİLİS'te, akraba olmalarına rağmen yıllardan beri bir araya gelemeyen dünyanın dört bir tarafına dağılan aile fertleri, bayramda düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Aynı zamanda akraba olan Kilis'in köklü ailelerinden Batmaz, Çelik, Çelebioğlu ile Ölmez aileleri, Şeyh Mansur Türbesi'nde yıllar sonra düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Kilis'ten dünyanın dört bir tarafına ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerine yerleşen aileler, etkinlikte eski günleri yad etti. Ailelerin vefat eden fotoğraflarının da asıldığı etkinlikte Kuran okunup dua edildi. Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli yerlerinden akrabaların bir araya geldiğini belirten Mehmet Hayri Ölmez, "Uzun bir süreden beri bir araya gelmek için uğraş veriyorduk. Birçok insan birbirini tanımıyor. Bu insanları bir araya getirerek, kaynaşmalarını sağlamak için böyle bir program düzenledik. Hem bayramlaşma, hem de bir araya gelerek tanışmak için bir fırsat oldu. Katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi. Erdal Ölmez ise, akrabalarının Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli yerlerinde yaşadığını ifade ederek, "Yıllardan beri bir araya gelemiyorduk. Böyle bir etkinlik ile bir araya toplanarak, gençlerin biri araya gelerek toplanıp birbirlerini tanıması için etkinlik düzenledik. 500- 600'e yakın bir akrabamız bu etkinliğe katıldı" diye konuştu. Konuşmaların ardından etkinliğe katılanlar birlikte yemek yedi.