Zeki GÜNAL-İSTANBUL,() TAKSİM'DE bulunan Atatürk Kültür Merkezi'nin yıkım çalışmaları devam ediyor. Ön cephenin yıkılmasıyla AKM içerisindeki beyaz perde görüntülendi. 13 Şubat'ta başlayan çalışmalar kapsamında iş makinelerinin çalışmaları devam ediyor.
(Görüntülü Haber) AKM yıkımında beyaz perde göründü
Zeki GÜNAL-İSTANBUL,() TAKSİM'DE bulunan Atatürk Kültür Merkezi'nin yıkım çalışmaları devam ediyor. Ön cephenin yıkılmasıyla AKM içerisindeki beyaz perde görüntülendi. 13 Şubat'ta başlayan çalışmalar kapsamında iş makinelerinin...
13 Nisan 2018 Cuma 11:37
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