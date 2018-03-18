Ersan SAN/İSTANBUL, () TAKSİM eydanı'ndaki Atatürk Kültür Merkezi'nin yıkımı devam ediyor. Çalışmalar kapsamında AKM'nin demir aksamları iş makinaları tarafından kesiliyor. Kesimin ardından beton kısımlar aşağı düşürek toz bulutu oluşturuyor. Tozun etrafa dağılmaması için hortumla su sıkılıyor.
(Görüntülü Haber) AKM'nin yıkım çalışmaları devam ediyor
Ersan SAN/İSTANBUL, () TAKSİM eydanı'ndaki Atatürk Kültür Merkezi'nin yıkımı devam ediyor. Çalışmalar kapsamında AKM'nin demir aksamları iş makinaları tarafından kesiliyor. Kesimin ardından beton kısımlar aşağı düşürek...
18 Mart 2018 Pazar 15:59
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