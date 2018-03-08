Zeki GÜNAL - İSTANBUL () - TAKSİM'deki Atatürk Kültür Merkezi (AKM) 'nin çatısına çıkarılan iş makinesi yıkıma başladı. Daha önce cam ve çerçeveleri sökülen AKM'de bu sabah çatıya çıkarılan iş makinesiyle yıkım başladı. Etrafı yüksek bir perde ile kapatılan AKM'de beton kırma makinesiyle çatıdaki yıkım çalışmaları devam ediyor.
(Görüntülü Haber) AKM'nin çatısına çıkarılan iş makinesi yıkıma başladı
Zeki GÜNAL - İSTANBUL () - TAKSİM'deki Atatürk Kültür Merkezi (AKM) 'nin çatısına çıkarılan iş makinesi yıkıma başladı. Daha önce cam ve çerçeveleri sökülen AKM'de bu sabah çatıya çıkarılan iş makinesiyle yıkım başladı....
08 Mart 2018 Perşembe 12:25
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