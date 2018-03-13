Zeki GÜNAL/İSTANBUL, () ATATÜRK Kültür Merkezi'nde (AKM) başlayan yıkım çalışmaları hızlandı. Çatıda iş makinesiyle yapılan yıkıma aşağıdan da bir iş makinesi dahil oldu. Bugün yapılan çalışmalarda yıkım yapılan alanda başında sadece bir baret bulunan ve bunun dışında hiç bir önlem almadıkları görülen iki kişinin sık sık gezinmesi dikkat çekti.
(Görüntülü Haber) AKM'de yıkım çalışmaları hızlandı
Zeki GÜNAL/İSTANBUL, () ATATÜRK Kültür Merkezi'nde (AKM) başlayan yıkım çalışmaları hızlandı. Çatıda iş makinesiyle yapılan yıkıma aşağıdan da bir iş makinesi dahil oldu. Bugün yapılan çalışmalarda yıkım yapılan...
13 Mart 2018 Salı 15:35
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