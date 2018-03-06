Haber-Kamera Zeki GÜNAL - İSTANBUL Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi (AKM)'nin yıkımında iş makinesi çalışmaya başladı. Geçtiğimiz ay dış cephedeki camların kırımıyla başlanan AKM'nin yıkımında bugün iş makinesi devreye girdi. İş makinesi alt katlarda çalışmaya başladı. Yeni AKM binasının 2019'un ilk çeyreğinde bitirilmesi planlanıyor.
(Görüntülü Haber) AKM'de iş makinesi çalışmaya başladı (3)
Haber-Kamera Zeki GÜNAL - İSTANBUL Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi (AKM)'nin yıkımında iş makinesi çalışmaya başladı. Geçtiğimiz ay dış cephedeki camların kırımıyla başlanan AKM'nin yıkımında bugün iş...
06 Mart 2018 Salı 15:59
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