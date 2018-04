(Görüntülü Haber) Akkuyu Nükleer Santrali'nde tören düzenlendi (1)

MERSİN'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Mahallesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin tarafından temeli atılan Akkuyu Nükleer Santrali'nde tören düzenlendi. İnşaat alanında Ankara ile birlikte telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen eş zamanlı temel atma törenine, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Rusatom Energy International (REIN) Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Müşteşarı Fatih Dönmez, Gülnar İlçe Belediyesi Başkanı Ahmet Günel, bölge milletvekilleri, Rus ve Türk yetkililer katıldı. RUS GENEL MÜDÜR KONUŞTU Açılışta konuşan Rusatom Energy International (REIN) Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, şunları söyledi: "Biz Rusatom olarak Türkiye’nin sürekli, istikrarlı çok güçlü bir enerjiye ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz ve Türk devletinin nükleer enerji sektörünü geliştirmesi noktasında destekliyoruz. Dünya enerji piyasasındaki dengeler artık hızlı bir şekilde değişiyor. Nükleer enerjinin bütün dünya enerji tüketiminde oranı gittikçe artıyor. Dünya enerji kullanmasıyla birlikte ısınma sorunlarına karşı ortak tedbir almaya karar verdi. İstikrarlı nükleer enerji elde edebilmek için yerel bir enerji üretiminin olması gerekiyor ve Türkiye hızlı şekilde gelişen bir ülke olarak muhakkak istikrarlı ve güçlü bir enerji kaynağı olması lazım." SANTRALİN ÖNEMİNİ ANLATTI Ardından söz alan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Müşteşarı Dönmez ise, şöyle konuştu: "2010 yılında Rusya Federasyonu ile Türkiye Cumhuriyeti arasında yapılan anlaşmayla her biri bin 200 megavat 4 adet güç ünitesinden oluşan ve asgari 60 yıl işletme ömrüne sahip ilk nükleer santralimiz nihayet 61 yıl sonra gerçeğe dönüşmeye başlıyor. Bu tip büyük tesislerde inşaat süresi kadar inşaat öncesi hazırlıklar da zaman alıyor. Fakat biz yinede şanslıyız ve çok kısa süre içinde buraya ait her türlü izinler tamamlanmış oldu. Geçtiğimiz Cuma günü de ilk ünite için inşaat lisansı verildi. Sahayı gezdik. Hakikaten çok ciddi ilerlemeler var. Bu iş planlandığı gibi belki de planlandığından önce neticelenir. İnşallah 2023 yılında burada hep birlikte bu tesisin açılışına da tanıklık ederiz. Şu anda sahada 800 işçi çalışıyor. Bunların yüzde 90’ı Türk vatandaşı. Yine 100 iş makinesi çalışıyor. Akkuyu Nükleer Enerji Santrali ile birlikte elektrik üretiminde yeni bir kaynağımız olacak. Devreye girmesiyle birlikte enerji kaynak çeşitliliğimiz çoğalacaktır. Biz nükleer enerjiyi su, rüzgar ve kömür gibi yerli kaynakların ithal kaynakların alternatifi olarak değerlendiriyoruz. Bu santral 4 ünitesiyle devreye girdiğinde yılda yaklaşık 35 milyar kilovat saatlik bir elektrik enerjisi üretecek. Bu da bugün itibarıyla İstanbul ilimizin tükettiği elektrik enerjisinin yüzde 80’ine denk geliyor." BUTONA BASTILAR Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ise, "Mersin, ülkemiz ve milletimiz için tarihi bir an yaşanıyor. Büyük bir heyecan içindeyiz. Bu devasa yatırım bölge ekonomisine de çok ciddi katkı yapacak. İnşallah pek çok sektörün gelişmesine katkı sağlayacak. Bu Mersin ve Türkiye'mizin gururudur" dedi. Konuşmaların ardından katılımcılar, telekonferans yöntemiyle Ankara ile eş zamanlı olarak butona basıp temeli attı.