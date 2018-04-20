(Görüntülü Haber) Akıllı şehirler yarışmasına Beyoğlu Belediyesi de katıldı

İSTANBUL, () İSTANBUL'DA düzenlenen World Cities Congress İstanbul'18 konferansı kapsamında düzenlenen 'Akıllı Şehirlerde Sosyal Politikalar ve Yönetişim' konulu oturuma konuşmacı olarak katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, akıllı şehirlerin oluşum süreçlerini ve Beyoğlu'nda hayata geçirilen Smart Beyoğlu uygulamasını anlattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen World Cities Congress İstanbul'18 konferansı yoğun ilgi gördü. Birçok kurum ve kuruluşun bulunduğu konferansta Beyoğlu Belediyesi de 'Smart Beyoğlu' uygulaması ile yerini aldı. Çeşitli ülke ve şehirlerden, teknolojide öncü firmalar ve 100'e yakın konuşmacının katılımıyla üç gün süren konferansta workshoplar ve 12 panel gerçekleştirildi.

'ÖNCELİKLE AKILLI YAŞAMA KATILMALIYIZ' Akıllı şehirlerin oluşumunda yerel yönetimlerin yaptığı çalışmaların çok önemli olduğunu belirten Demircan, şunları söyledi: Akıllı şehirlerden bahsederken, misal akıllı durak önemli ama en önemlisi yönetişimde merkezde vatandaşların taleplerini toplamak, onları doğru bir şekilde dağıtabilmek ve karar verme süreçlerini etkin bir şekilde yürütebilmektir. O halde bizim şehirlerimizde bizler vatandaşlarımızdan binalarını akıllandırmalarını isteyebiliriz, istemeliyiz de. Onun için öncelikle akıllı yaşama katılım diyoruz. Herkes katılmalı, bulut üzerinden herkes istediğini alabilsin. O zaman daha az verimle daha çok neticeye ulaşacağımız bir şehir inşa etmiş oluruz. Akıllı yönetim de vatandaşıyla, Beyoğlu'nda yaşayan 250 milyon vatandaşı ile, 19 bin esnaf ile, 30 bin bina ile interaktivite içerisinde ne olduğunu bildiği bir zemin kurduysa artık yönetimde, yönetişim de akıllandırılmış demektir. ?TEKNOLOJİYİ ISKALADIĞINIZDA HER ŞEYİ ISKALAMIŞ OLURSUNUZ? Demircan, Eylem planı oluşturmak, politika oluşturmak, gelecek vizyonu oluşturmak ve sürdürebilirlik. Eğer memnun etmek zorunda olduğunuz vatandaşınıza bu interaktiviteyi kurduysanız o zaman politikaları daha sağlıklı oluşturacaksınız demektir, gelecek vizyonunu da buna dayanarak kurgulayacaksınız demektir. Ama en önemlisi doğru düşündüğünüz için sürdürülebilir bir mekanizma oluşturdunuz demektir. Sürdürebilirlik noktasında teknoloji çok önemli. Teknolojiyi ıskaladığınızda her şeyi ıskalamış olursunuz. Çünkü dünyada şehirler ürettikleri ürünler ile yarışıyor ifadelerini kullandı. Demircan konuşmasını, Smart Beyoğlu uygulamasının içeriğinin sağladığı avantajları anlatarak tamamladı.