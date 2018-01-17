ANKARA () Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın, 'Akılcı İlaç' konusunda destek çağrısında bulunduğu gazetecilerden cevap geldi. Sağlık Bakanlığı akılcı ilaç kullanımı konusunda toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla medya kampanyası başlattı. Kampanyanın açılışında konuşan Bakan Demircan, medyanın önemine dikkat çekerek kampanyaya destek çağrısında bulundu. Programı takip eden gazeteciler de Bakan Demircan'ın bu isteğine bir video çekerek yanıt verdi. Videoyu sosyal medya hesaplarından yayınlayan Sağlık Bakanı Demircan, duyarlılık gösteren gazetecilere teşekkür etti.
(Görüntülü Haber) 'Akılcı ilaç' kampanyasına gazetecilerden destek
ANKARA () Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın, 'Akılcı İlaç' konusunda destek çağrısında bulunduğu gazetecilerden cevap geldi. Sağlık Bakanlığı akılcı ilaç kullanımı konusunda toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla medya...
17 Ocak 2018 Çarşamba 13:34
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