Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İDO ve BUDO'da sefer iptalleri
İDO ve BUDO'da sefer iptalleri
Türkiye'nin özgürlük notu 6 puan geriledi 
Türkiye'nin özgürlük notu 6 puan...
Esenyurt'ta bir evde patlama: Yaralılar var
Esenyurt'ta bir evde patlama: Yaralılar...
HDP'li Altan Tan hakkında 15 yıl hapis istemi
HDP'li Altan Tan hakkında 15...

(Görüntülü Haber) 'Akılcı ilaç' kampanyasına gazetecilerden destek

ANKARA () Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın, 'Akılcı İlaç' konusunda destek çağrısında bulunduğu gazetecilerden cevap geldi. Sağlık Bakanlığı akılcı ilaç kullanımı konusunda toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla medya...

ANKARA () Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın, 'Akılcı İlaç' konusunda destek çağrısında bulunduğu gazetecilerden cevap geldi. Sağlık Bakanlığı akılcı ilaç kullanımı konusunda toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla medya kampanyası başlattı. Kampanyanın açılışında konuşan Bakan Demircan, medyanın önemine dikkat çekerek kampanyaya destek çağrısında bulundu. Programı takip eden gazeteciler de Bakan Demircan'ın bu isteğine bir video çekerek yanıt verdi. Videoyu sosyal medya hesaplarından yayınlayan Sağlık Bakanı Demircan, duyarlılık gösteren gazetecilere teşekkür etti.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314