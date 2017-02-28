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(Görüntülü Haber) Akhisar'da 2 kiloya yakın kokain ele geçirildi

(KJ Haber: İlker KILIÇASLAN, Kamera: MANİSA, )MANİSA'nın Akhisar İlçesi'nde oluşturulan denetim noktasında, polis tarafından kontrol edilen bir otomobilde, yaklaşık 2 kilo kokain ele geçirildi. Biri Bulgaristan uyruklu olmak üzere 2 kişi...

(KJ Haber: İlker KILIÇASLAN, Kamera: MANİSA, )MANİSA'nın Akhisar İlçesi'nde oluşturulan denetim noktasında, polis tarafından kontrol edilen bir otomobilde, yaklaşık 2 kilo kokain ele geçirildi. Biri Bulgaristan uyruklu olmak üzere 2 kişi gözaltına alındı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde getirileceğini öğrenince harekete geçti. Akhisar ilçesi girişinde denetim noktası kuran polis, dün (pazartesi) saat 21.30'da, bir otomobili durdurdu. Narko adlı polis köpeğiyle otomobilde arama yapıldı. Sürücü koltuğunun altında, poşetlenmiş halde 2 kilo kokain bulundu. Sürücü E.A. (33) ile araçtaki Bulgaristan uyruklu G.T. (39), gözaltına alındı. Şüphelilerin Akhisar'daki evlerinde de arama yapan polis, bulunan 6 gram esrar ve 1 pompalı tüfeğe el koydu. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyet yetkilileri, kentte ilk kez yüklü miktarda kokain ele geçirildiğini belirtti.

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