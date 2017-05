(Görüntülü Haber) Akciğer yetmezliği hastası 2 yaşındaki Arjin'in dramı

ŞIRNAK'ta yaşayan Nihat ve Leyla Özbey çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü ve doğuştan akciğer yetmezliği ile kistik fibrozis hastası Arjin Nehir Özbey, bir haftanın 3 günün hastanede geçiriyor. Gündelik işlerde çalışan baba Nihat'n kazandığı para kızı Arjin'in tedavisi ve ailesinin geçimi için yetersiz kalırken anne Lelya Özbey, 2 çocuğunu okula gönderdiklerini ve hasta olan kızına yetemediklerini belirterek, devlet büyüklerinden ve hayırsever vatandaşlardan yardım istedi. Merkez Şehri Nuh Mahallesi'ndeki 2 gözlü odada yaşayan Leyla ve Nihat Özbey çifti, 3 çocuğundan en küçüğü olan 2 yaşındaki Arjin Nehir Özbey, doğduğundan beri solunum ve akciğer yetmezliği nedeniyle büyük dram yaşıyor. 2 odalı küçük ve rutubetli bir evde yaşayan Arjin Nehir Özbey'in hastalığı rutubetten dolayı her gün daha kötüye gidiyor. Hafta'nın 3 gününü hastanede geçiren aile rutubetsiz bir eve taşınacakları günün hayalini kuruyor. Gündelik işlerde çalışan baba Nihat, her gün iş bulamadığı için maddi konuda da büyük sıkıntı çekiyor. Anne Leyla Özbey de, maddi durumları iyi olmadığı için rutubetsiz bir eve taşınamadıklarını ve bu yüzden küçük Arjin'in her gün gözlerinin önünde biraz daha eridiğini ve çözüm bulamadıkları için kahrolduğunu söyledi. Devletten aldıkları bakıcı parası ve eşinin yaptığı gündelik işlerden kazandıkları cüzzi para ile geçimlerini sağlamaya çalıştıklarını belirten anne Leyla Özbey, bazı günler okula giden çocuklarına kalem bile alamadığını belirterek, "Gücüm yetmiyor, ilaçları almaya. Çocuğum mağdur, ben bir gün evdeyim on gün hastanedeyim. Evim böyle rutubetlidir, küçük evde eşim ile burun buruna geliyoruz. Eşim bize yardımcı olmak istiyor. Onun da gücü olmadığı için gerçekten çok zorlanıyoruz. Çocuğum için aldığımız bu makineleri görüyorsunuz. Ben çok şeylerle mücadele ediyorum. Her gün hastanedeyim. Çocuğumun akciğer yetmezliği var, solunum yetmezliği var. Kistik fibrozis diye bir hastalığı var. Çok yerler dolaştım, kapı kapı gittim. Yetkililerden yardım bekliyorum. Çocuğumun ilaçlarını bazen eczaneden borç alıyorum. Eşim işe gittiği gün aldığı yövmesiyle sonra gidip parasını veriyor. Eşim bir gün çalışıyor 10 gün çalışmıyor. Gündelik işlerde çalışıyor. O yüzden çok zorlanıyoruz. Çocuklarımı okula gönderiyorum. Bazen günde 1 lira bile olmuyor çocuklarıma kalem veya silgi parası vereyim. Bu çocuk yüzünden çok zorlanıyorum. Bu iki senedir böyle zorlanıyoruz. 3 tane çocuğum var, 2'si okula gidiyor. Kızım hasta olduğu için sürekli onunla uğraşıyorum. Sürekli ilaç ve sürekli makine, sürekli oksijen, sürekli yoğun bakımlarda yatırıyorum. Evimin durumu da ortada. Vallahi bazen mutfağıma girmek istemiyorum rutubetten dolayı. Yemek yapasım gelmiyor. Kira verecek gücüm de yok. Bu yüzden kayınbabamın bu rutubetli iki gözlü odasında kalmak zorundayız. Gücümüz olmadığı için buradan da çıkamıyoruz. Her hastaneye gittiğimde doktorlar diyor ki 'çocuğun rutubetli yerlerde olmaması lazım' o yüzden bu rutubetli evden çıkıp kızımın iyi olmasını istiyorum" dedi.