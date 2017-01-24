(Görüntülü Haber) Akarca: Türk yargısı darbelere karşı ilk kez dik duruş sergiledi

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), () - YARGITAY Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, "Türk yargısı darbelere karşı ilk kez bir dik duruş sergileyerek ve zamanında harekete geçerek yasadışı, hukuk dışı olaylara karşı milletinin yanında yer alarak gerekeni yapmıştır. Güvenlik görevlisi ve mülki idari kadrolarda 102 bin 296, yargı mensuplarında ise 3 bin 887 kişi hakkında tahkikat yapılmıştır" dedi. Sandıklı'daki May Termal Otel'de Yargıtay Başkanlığı ile Türkiye Adalet Akademisi tarafından Yargıtay Cumhuriyet Savcıları Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı ve Meslek İçi Eğitim Semineri düzenlendi. 3 gün sürecek seminerin açılışına Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Afyonkarahisar Valisi Aziz Yıldırım, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Ak Partili Burhanettin Çoban, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Yılmaz Akçil, Türkiye Adalet Akademisi Başkan Yardımcısı Mustafa Artuç, Afyonkarahisar ve Sandıklı protokolu ile 106 cumhuriyet savcısı katıldı. 'NE KADAR CANAVAR OLDUKLARINI GÖSTERDİLER' Programın açılışında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından 15 Temmuz şehitleri konulu sinevizyon gösterimi yapıldı. Sonrasında konuşan Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Yılmaz Akçil, Türkiye'nin zorlu bir süreçten geçtiğini söyledi. DEAŞ, PKK ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelenin sürdüğünü aktaran Akçil, "Her geçen gün olaylar görmekte ve duymaktayız. Askerle vatandaşımızı karşı karşıya getirdiler. Normalde insancıl, yumuşak yüzlü kişilerin birilerinden talimat aldığında ne kadar canavar olduklarını bize gösterdiler. Bu durumlar özellikle yargı mensupları açısından çok önemli. Halkımızın direnişi ve cumhurbaşkanımızın ferasetiyle bu terör örgütleri emellerine ulaşamadı" dedi. 'TÜRK YARGISI DARBELERE KARŞI DİK DURUŞ SERGİLEDİ' Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca da mesleki konuların seminerde enine boyuna tartışılacağını aktardı. Terör örgütlerinin ülkenin dört bir yanında bombalı eylemler yaptığını, asker, polis ve sivil vatandaş ayrımı yapmadan yüzlerce vatandaşı şehit ettiğini vurgulayan Akarca, 15 Temmuz darbe girişimini hatırlatarak, "Bu asil millet 250 şehit, 2200 ağır yaralı vermesine rağmen vatanını vermedi. Milli iradeye de sahip çıkıp, demokrasisini ve rejimini korudu. Bu militanlar hakkında tüm yurtta idari ve adli soruşturma başlatıldı. Türk yargısı da darbelere karşı ilk kez bir dik duruş sergileyerek ve zamanında harekete geçerek bu darbelere karşı, yasadışı, hukuk dışı olaylara karşı milletinin yanında yer alarak gerekeni yapmıştır. Devam eden soruşturmalarda rakamlar değişmekle birlikte güvenlik görevlisi ve mülki idari kadrolarda 102 bin 296, yargı mensuplarında ise 3 bin 887 kişi hakkında tahkikat yapılmıştır. Ayrıca birçok kamu görevlisi ve sivil unsurlar hakkında soruşturmalar sürmektedir" diye konuştu. Programda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, protokol üyelerine çeşitli hediyeler verdi.