(Görüntülü Haber)Akademisyenler alkışlarla uğurlandı

Tahsin GÜNER / ANKARA, () -OLAĞANÜSTÜ Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan 686 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Ankara Üniversitesi'nden ihraç edilen akademisyenler öğrencilerin alkışları eşliğinde ayrıldı. OHAL kapsamında çıkarılan 686 sayılı KHK ile Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden toplamda 28, İletişim Fakültesi'nden 16, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nden (DTCF) çoğunluğu Tiyatro Bölümü'nden 12 kişi ihraç edilmişti. DTFC'de öğle saatlerinde bir araya gelen yüzlerce öğrenci “Hocama dokunma, #Hayırgitmiyoruzö pankartı açıp bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada KHK ile akademisyenlerin ihraç edilmesine tepki gösterildi. Açıklamanın ardından ihraç edilen bazı akademisyenler öğrencilerinin alkışları ve sloganları eşliğinde ayrıldı. ÖĞRENCİLERİMİZE ÜLKEMİZE VEREMEYECEĞİMİZ HESABIMIZ YOK Fakültenin çıkışında kameralara konuşan öğretim üyesi Elif Çongur “Öğrencilerimize, evladımıza, ülkemize veremeyeceğimiz bir hesabımız yok. Üzgünüz ama çok gururluyuz. Odalarımızı topladık, kolilere koyduk gönderdik. Bu son çıkıştı. İlişiğimizi de kestik. Herhalde ziyaretçi kartıyla girebiliriz. Çok gururluyuz. Öğrencilerimiz yolcu ediyorlar bizi. Sağ olsunlar, var olsunlar" dedi. BU YAPILAN ÇOK CİDDİ HAKSIZLIK Prof. Dr. Tülin Sağlam ise "Bunlar bitecek biz döneceğiz. Bu yapılan çok ciddi bir haksızlık. Hala şaşkınlığını atamadım üzerimden. Bunlardan dönüleceğini ve bunların büyük hatalar olduğunu düşünüyoruz" şeklinde konuştu. Öte yandan basın mensupları fakülte bahçesine alınmazken, öğrenciler de okul dışına çıkmadı. Basın açıklaması okulun giriş kapısının arkasında yapılırken, basın mensupları kapının diğer tarafında kaldı. Okul girişinde destek için toplanan grup ise çevik kuvvet ekipleri tarafından okul önünden uzaklaştırıldı.