Nursima KESKİN / ANKARA, () - AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek, 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e çağrıda bulunarak, "FETÖ Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığına aday olmasını istiyor. Sayın Gül, küresel güçlerin yeni oyuncağı, kuklası FETÖ’nün oyununa gelme. FETÖ hanisi CHP’nin kayığına binme" dedi.
(Görüntülü Haber) AK Partili Petek: FETÖ Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığına aday olmasını istiyor (2)
Nursima KESKİN / ANKARA, () - AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek, 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e çağrıda bulunarak, "FETÖ Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığına aday olmasını istiyor. Sayın Gül, küresel güçlerin...
26 Nisan 2018 Perşembe 15:47
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