(Görüntülü Haber) AK Partili Karaaslan: Bugün şehirlerimizde akan kanalizasyonlar, çöp dağları yok

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Balıkesir'de bulunan 'Şehrim 2023' otobüsüne konuk oldu. Türkiye’nin 15 yıl önce konuştuğu sorunların çözüldüğünü belirten Karaaslan, "Bugün şehirlerimizde akan kanalizasyonlar, çöp dağları yok” diye konuştu. İlk olarak Balıkesir Öğretmenevi’nde belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, daha sonra Ali Hikmet Paşa Meydanı’nda, 'Şehrim 2023' otobüsüne konuk oldu. 'Şehrim 2023 Buluşmaları'nın ilkinin Bursa, ikincisinin Gaziantep'te gerçekleştiğini, üçüncüsünün ise Balıkesir’de düzenlendiğini söyleyen Karaaslan, bir şehri anlamanın en iyi yolunun, o şehre giden yol olduğu için bu projeyi başlattıklarını belirtti. Türklerin binlerce yıllık kadim medeniyet anlayışında şehir, insan ve mekânın bir bütünlük içerisinde değerlendirildiğine dikkati çeken Karaaslan, "Şehirler bu anlayışla inşa edilmiş ve öyle tasarlanmıştır. Bu gerçekten hareketle, geçmişin insan odaklı şehircilik anlayışını bugüne taşımak amacıyla Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü desteği ile ‘Şehrim 2023’ projemiz kapsamında yola çıktık. Cumhuriyet’imizin 100. yılı olan 2023 yılında, kadimden beslenerek elde ettiği birikimi geleceğe taşıyan, herkes için daha erişilebilir şehirler vizyonumuza sıkı sıkıya bağlanarak, ortak akıl yoluyla şehrimizi koruyarak geliştirme, böylece geleceğe taşıma hedefimizi gerçekleştirmeyi, her alanda lider ülke konumunda bulunan ülkemizi çevre, şehir ve kültür alanlarında da lider konumuna yükseltmeyi hep beraber başaracağız" dedi. OTOBÜS 30 BÜYÜKŞEHİR’E GİDECEK "Şehrim 2023' projesi kapsamında insanların yaşadıkları şehirlerle ilgili düşüncelerini aldıklarını ve 2023'te nasıl bir şehir hayal ettiklerini öğrenmeye çalıştıklarını anlatan Karaaslan, şehir, çevre ve kültür konularının detaylı olarak ilk kez ele alındığını vurguladı. Karaaslan, doktora yapmış gençlerden ekip oluşturduklarını belirterek, "Bugün burada sizinle firik alışverişi yapmamız bizler için çok önemli. Buradan edineceğimiz bilgilerle inşallah Balıkesir'in ve bu çalışmayı yaptığımız 30 büyükşehirde edineceğimiz bilgilerle ilerleyen etaplarda istiyoruz ki Türkiye'nin 81 ili için yapalım bu çalışmayı" diye konuştu. ‘ARTIK ŞEHİRLERDE AKAN KANALİZASYONLAR, ÇÖP DAĞLARI YOK’ Türkiye'yi eğitimde, sağlıkta ve diğer alanlarda büyük ve güçlü yapmayı, hedeflerine ulaştırmayı amaçladıklarını aktaran Karaaslan, şunları söyledi: "Biz iktidara geldiğimiz günden bugüne kadar hakikaten bu anlamda 'Türkiye'yi 3 kat büyüttük' diyoruz ya. Dile çok kolay geliyor bunu söylemek gerçekten ama çok önemli çalışmaları hayata geçirdik. Hayatımızda hiçbir şey eskisi gibi değil. Daha iyiye gitti ama hala daha da iyiye gitmesini istediğimiz bir çıta var ki 'O çıtaya ulaştık' diyemiyoruz hiçbir zaman. Çünkü çıtayı belirleyen bizler her zaman bir adım öteye götürüyoruz. Bugün şehirlerimizde 15 yıl önce konuştuğumuz konular yok, akan kanalizasyonlar, çöp dağları yok. Maske dağıtmıyor gazeteler artık, günlük hayatımızı zora sokacak yaşantımızı kısıtlayacak birtakım uygulamalar yok şehirlerimizde." Karaaslan, şehirleri planlı ve modern bir şekilde büyütmeyi hedeflediklerini, projede edinilen bilgilerin uygulamaya geçmesinin ardından faydalarını göreceklerini ifade etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, program sonunda projeye katkıda bulunan AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları üyelerine teşekkür belgesi verdi.