(Görüntülü Haber) AK Partili Kan: Adaletin tecelli edeceği günü sabırsızlıkla bekliyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan, İzmir'in Aliağa ilçesinde devam eden, 280 sanığın yargılandığı darbe girişimi davasına katıldı. Burada açıklama yapan Kan, 80 milyonluk Türkiye adına bu sürecin takipçiyiz. Adaletin tecelli edeceği günü sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından, haklarında dava açılan 280 kişinin yargılandığı, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki salonundaki davanın bugün yapılan duruşmasına katıldı. Genel Başkan Yardımcısı Kan'a AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican ve çok sayıda partili eşlik etti. Bir süre duruşmayı takip eden Kan, çıkışta dava sürecine yönelik açıklamalarda bulundu. Parti olarak Türkiye'deki darbe girişimi davalarını takip ettiklerini belirten Kan, "Biz AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı olarak milletvekillerimiz, il başkanlarımız ve teşkilatlarımızla beraber tüm Türkiye'de darbe girişimi davalarını takip ediyoruz. Bu süreci takip ediyoruz. Amacımız hem şehit ve gazi yakınlarımızın katıldığı duruşmalarda onlara destek vermek hem de bu hukuki sürecin takipçisi olmak" diye konuştu. 'BU TOPRAKLARA ÜMİT BAĞLAYANLARA DARBE YAPILDI' Darbe girişimi davalarının sonuçlanmasını beklediklerini ifade eden Kan şunları söyledi: "Malumunuz 15 Temmuz hain darbe girişimi, 80 milyon vatandaşımızın yaşama hakkına karşı yapılmış bir darbe girişimiydi. Bu topraklara ümit bağlayan insanlara yönelik yapılmış bir darbe girişimiydi. Milletimiz adaletin tecelli edeceği günü sabırla bekliyorlar. Biz de bunun takipçiyiz. Mahkeme süreçlerini takip ediyoruz. Ailelerimize destek veriyoruz. Sivil toplum kuruluşları ile takip ediyoruz. İzmir darbe davası aralıksız devam ediyor. Bugün davanın 161'inci oturumu. 280 sanık var, savunmalar tamamlanmış, tanıklar dinlenmeye devam ediyor. Ümit ediyoruz ki tamamlanır ve savcının mütalaasının akabinde savunmalar da alındıktan sonra mahkeme karar verir. Biz inşallah bütün 15 Temmuz şehit ailelerimiz adına bütün 250 şehidimiz, 2 bin 194 gazimiz ve ailelerimiz adına, 80 milyon Türkiye adına bu sürecin takipçiyiz. Adaletin tecelli edeceği günün sabırsızlıkla bekliyoruz." Açıklamanın ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan, davanın duruşmasının görüldüğü Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'nden ayrıldı.