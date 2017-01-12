Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öğrencilerin kar izni, ysömestri tatilinden gidecek
Öğrencilerin kar izni, ysömestri tatilinden...
İşte; Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı...
Bahçeli şaşırttı: Ahmet Türk serbest bırakılsın
Bahçeli şaşırttı: Ahmet Türk serbest...
MHP Lideri Bahçeli'den gündem değiştirecek bomba açıklama
Bahçeli'den erken seçim sinyali!

(Görüntülü Haber) AK Partili kadınlardan Halep'e 2 TIR yardım

Nermin UÇTU/MANİSA, () - AK Parti Manisa Kadın Kolları Başkanlığı tarafından iç savaş mağduru Halepliler için toplanan yardımların bulunduğu 2 TIR, dualarla uğurlandı. AK Parti Manisa İl Kadın Kolları Başkanlığı, 17 ilçede...

Nermin UÇTU/MANİSA, () - AK Parti Manisa Kadın Kolları Başkanlığı tarafından iç savaş mağduru Halepliler için toplanan yardımların bulunduğu 2 TIR, dualarla uğurlandı. AK Parti Manisa İl Kadın Kolları Başkanlığı, 17 ilçede savaş mağduru Halepliler için yardım topladı. Kadınlar tarafından toplanan gıda malzemeleri, battaniye, giyecek gibi yardımlar, AK Parti İl Başkanlığı önünde düzenlenen törenle gönderildi. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Rukiye Yaver, savaş mağduru insanlara duyarsız kalmadıklarını belirterek, "Halepli kardeşlerimiz için başlatılan kampanyaya 17 ilçe kadın kolları ile birlikte katıldık. 2 TIR yardım topladık. Hatay Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bulunan tampon bölgeye gönderiyoruz. Oradaki kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gidermek istedik. Geçtiğimiz haftalarda da Kızılay tarafından başlatılan yardım kampanyasına da nakdi bağışta bulunduk. TIR'ların içinde battaniye, çocuk bezi, mama, gıda malzemeleri, kışlık giysiler bulunuyor. Bizden istenenler doğrultusunda yardım topladık" dedi. AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli ise her zaman mağdur insanların yanında olduklarını belirtti. Konuşmaların ardından dualar edildi, TIR'lar Hatay'a uğurlandı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55