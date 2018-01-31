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(Görüntülü Haber) AK Partili kadınlar Mehmetçik için kan bağışladı

Alişan KOYUNCU-Dinçer AKBİR İZMİT(Kocaeli)() AK Parti İzmit İlçe Kadın Kolları yönetimi ve üyeleri, 'Zeytin Dalı' harekatını gerçekleştiren askerlerin ihtiyacı olması durumunda kullanılması amacıyla Kızılay Kocaeli Kan Alma Merkezi'nde...

Alişan KOYUNCU-Dinçer AKBİR İZMİT(Kocaeli)() AK Parti İzmit İlçe Kadın Kolları yönetimi ve üyeleri, 'Zeytin Dalı' harekatını gerçekleştiren askerlerin ihtiyacı olması durumunda kullanılması amacıyla Kızılay Kocaeli Kan Alma Merkezi'nde kan bağışında bulundu. Ak Parti İzmit İlçe Kadın Kolları üyesi 70 kadın, Kızılay Kocaeli Kan Alma Merkezi'ne gelerek kan bağışında bulundu. 'Zeytin Dalı' harekatını gerçekleştiren Mehmetçiklere destek olmak amacıyla kan bağışında bulunduklarını belirten Ak Parti İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı, Mümkün olduğunca birlik ve beraberliğin önemli olduğunu vurgulamak istiyoruz. Kan sadece insandan elde edilen bir şey. Stoklar anlamında yardımcı olabilmek ve aynı zamanda Afrin'deki Mehmetçiğimizin ihtiyacı olduğunda bizlerin yanlarında olduğumuzu bilmeleri konusunda mümkün olduğunca duyarlı davranmaya çalışıyoruz. İlk olarak biz onların anneleriyiz, ablalarıyız ve burada onların yanındayız. Tüm Türkiye'de bu kan bağışının mümkün olduğunca fazla olmasını ve herkesin buna duyarlı olmasını bekliyoruz dedi.

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