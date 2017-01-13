(Görüntülü Haber) AK Partili gençler Suriye'ye 25'inci TIR'ı uğurladı

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Şükrü Ecertaş, Suriye'ye 25'inci yardım TIR'ı gönderdiklerini, hedeflerinin ise 100 TIR olduğunu söyledi. Genel Başkan Melih Şükrü Ecertaş, beraberindeki heyet ile Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'ndeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki törene katıldı. Cilvegözü Sınır Kapısı'nda 25'inci yardım TIR'ını İdlip ili kırsalındaki sivil halka gönderdiklerini belirten Melih Şükrü Ecertaş, hedeflerinin ise 100 TIR yardım olduğunu söyledi. Ecertaş, AK Parti Gençlik Kolları olarak özellikle dünyanın neresinde olursa olsun herhangi bir zulüm altında mağdur olan tüm halkların yanında olduklarını anlattı. Ecertaş, "Suriye tarafında ciddi anlamda mağdur olan özellikle Esat zulmü altında ezilen halk var. Bu halkın ihtiyacının karşılanması için yardım çalışmalarımıza devam ediyoruz. Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın koordinasyonunda çalışmalarımız devam ederken, ihtiyaçlar konusunda arkadaşlarımızın da önerilerini alıyoruz. Bu kapsamda ağır kış şartlarına uygun gıda maddesi ve kışlık temiz giysi gönderiyoruz. Hedefimiz 100 TIR" diye konuştu.