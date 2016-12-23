(Görüntülü Haber) AK Partili Çiğdem Karaaslan, Sur'da onarımları inceledi (2)

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ATİLLA'YI ZİYARET ETTİ Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Sur'daki incelemelerinin ardından Diyarbakır Buyükşehir Belediye Başkanlığı'nı ziyaret ederek, Başkan Vekili Cumali Atilla ile bir süre görüştü. Ak Partili bazı milletvekilleriyle birlikte Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla tarafından karşılanan Karaaslan, yenilenen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin tabelasını inceledi. Daha sonra Atilla, Karaaslan ve beraberindekilere Büyükşehir Belediyesi’ni gezdirdi. Konuklarını makam odasında ağırlayan Başkan Vekili Atilla, belediye çalışmaları hakkında bilgi vererak, "Göreve başladığımız ilk günden bugüne bütün devlet büyüklerimiz başta olmak üzere bakanlıkların taşradaki bölge müdürlükleri bizi yalnız bırakmadı. Bütün kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür ederim. Buraya gelenler işimizin çok zor olduğunu söylüyor ama ben öyle düşünmüyorum. İşimiz çok kolay, önce Yüce Rabbimin bize yardımı, devlet büyüklerimizin desteği ve aziz milletimizin duasıyla bu zor işlerin üstesinden geleceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi. "MESAİMİZİ AZİZ DİYARBAKIRLI HEMŞERİLERİMİZE SUNACAĞIZ" "Diyarbakır'a efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldim" diyen Cumali Atilla, önemli bir sorumluluk aldığının farkında olduğunu anlattı. Atilla şöyle dedi: "Sayın devlet büyüklerimizin, sayın bakanımızın ve aziz Diyarbakırlı hemşerilerimin benden büyük beklentileri olduğunun da farkındayım. Bu nedenle hep birlikte bu kenti Diyarbakırlı hemşerilerimle birlikte yönetmeye adayız. Biz sivil toplum kuruluşlarımıza, meslek kuruluşlarımıza ve burada yaşayan bütün vatandaşlarımıza değer vereceğiz. Onların fikirleri bizim için çok kıymetli olacak, biz onları dinleyeceğiz. Onların isteklerini ve taleplerini de en kısa zamanda cevap vereceğiz. Şu ana kadar bu kentte daha önceki yönetimler, kendilerine oy verilerek seçilmelerine rağmen göreve başladığımız zaman, en basit belediye hizmetlerinin asgarisi olan ulaşım ve temizlik hizmetlerini bile yerine getirememişlerdir. Göreve başladığım ilk günden itibaren bu hizmetler aksatılmadan yerine getirilmektedir. Bu bizim vatandaşa verdiğimiz değerden ibarettir. Biz vatandaşımıza hizmet için buradayız. Bütün mesaimizi vatandaşımıza ve aziz Diyarbakırlı hemşerilerimize mutlaka sunacağız." Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da Başkan Vekili Atilla’ya görevinde başarılar diledi.