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(Görüntülü Haber) AK Partili Belediye Başkanı son yolculuğuna uğurlandı

ELAZIĞ'da dün akşam geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Yurtbaşı Belde Belediyesi Başkanı AK Partili Mustafa Ergin, bugün düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Dün gittiği av dönüşü fenelaşan Yurtbaşı Belde...

ELAZIĞ'da dün akşam geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Yurtbaşı Belde Belediyesi Başkanı AK Partili Mustafa Ergin, bugün düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Dün gittiği av dönüşü fenelaşan Yurtbaşı Belde Belediye Başkanı Mustafa Ergin, yakınları tarafından Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Ergin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ergin, Yurtbaşı beldesindeki meydanda düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti Elazığ milletvekilleri Tahir Öztürk, Metun Bulut, Ejder Açıkkapı ve Ömer Serdar, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yılmaz ve Ergin'in yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Mustafa Ergin, aile mezarlığında toprağa verildi.

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