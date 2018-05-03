(Görüntülü Haber) AK Parti Sözcüsü Ünal: AK Parti listelerinden Büyük Birlik Partisi'nin göstereceği adayları milletimizin önüne sunacağız

ANKARA () - AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu cumhur ittifakına bir parti daha katıldı. AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "İttifak içerisinde, AK Parti listelerinden Büyük Birlik Partisi'nin göstereceği adayları milletimizin önüne, onayına birlikte sunacağız" dedi. AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal ile Büyük Birlik Partisi Genel Sekreteri Üzeyir Tunç açıklama yaptı. "AK PARTİ LİSTELERİNDEN BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ'NİN GÖSTERECEĞİ ADAYLARI MİLLETİMİZİN ÖNÜNE SUNACAĞIZ" Ünal, "İttifak içerisinde, AK Parti listelerinden Büyük Birlik Partisi'nin göstereceği adayları milletimizin önüne, onayına birlikte sunacağız. İttifakların ve mutabakatların önünü yasal düzenlemelerle açtık. Hüllet yapılmasın, millet iradesi üzerinden pazarlıklar yapılmasın. Malesef bu süreç gösterdi ki hem cumhurbaşkanı adayı gösterme sürecinde hem daha sonraki süreçte, bazı siyasi partiler eski alışkanlıklarını ortaya koydukları pespayelik ortada. Milletin gözü önünde cereyan etmeyen ittifaklar ancak pazarlık, masa başı tezgah olarak okunur. Kişisel hesaplarını tatmin veya kişisel hesaplarını görme peşinde olan sözde siyasetçilerin millet iredesi üzerinden yaptıkları bu pazarlıkları biz siyasi ahlakın bir parçası olarak görmüyoruz. Millet iradesi üzerinden yapılan pazarlıkları siyasi ahlakın parçası olarak görmüyoruz. Cumhur İttifakı bu milletin temsilcisidir ve lideri milletin adamı, adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır" diye konuştu. CHP'NİN ADAYININ MUHARREM İNCE OLACAĞI İDDİALARI CHP'nin adayının Muharrem İnce olacağı iddialarına ilişkin bir soru üzerine Ünal, "Biz şu anda kendi ittifaklarımızı oluşturuyoruz. Seçime yönelik hazırlıklarımızı yapıyoruz. Son 15 günde ana muhalefet kanadında olup bitenler, cumhurbaşkanlığı adayı gösterme, milletvekili gönderme... Türkiye'nin gündemini ve siyasetini rehin almaya hakları yok. Bizim sorumluluklarımız var, Türkiye'ye dair hayallerimiz var. Biz daha çok bunlarla ilgiliyiz" dedi. "BAHÇELİ'NİN BU HASSASİYETİNE KATILIYORUZ" MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçmenlere ilişkin yaptığı açıklamaları değerlendirmesi istenen Ünal, "Sayın Bahçeli 'Tartışılsın diye söylüyorum' dedi. Bir hassasiyete dikkat çekti. Son derece önemli bir konu. 'FETÖ terör örgütünün bu süreçleri sabote etmesi, organizasyon içinde olması ihtimali var mı? Devletimiz hassasiyet götermeli' dedi. Bahçeli'nin bu hassasiyetine katılıyoruz" dedi.