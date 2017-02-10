ANKARA() - AKSARAY'da Tuz gölü Yer Altı Doğalgaz Depolama Tesisi ve yapımı tamamlanan kamu yatırımlarının toplu açılışında Ak Parti'nin referandum kampanyasında kullanacağı şarkı ilk kez çalındı.
(Görüntülü Haber) AK Parti'nin referandum kampanyasında kullanacağı şarkı ilk kez Aksaray'da çalındı
ANKARA() - AKSARAY'da Tuz gölü Yer Altı Doğalgaz Depolama Tesisi ve yapımı tamamlanan kamu yatırımlarının toplu açılışında Ak Parti'nin referandum kampanyasında kullanacağı şarkı ilk kez çalındı.
10 Şubat 2017 Cuma 19:12
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