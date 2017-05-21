AK PARTİ'NİN YENİ MKYK LİSTESİ AK Parti'nin olağanüstü kongresinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1370 delegenin imzasıyla tek aday oldu. MKYK adaylığı için de tek liste var.
(Görüntülü Haber) AK Parti'nin 3'üncü Olağanüstü Büyük Kongresi 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganlarıyla başladı (8)
AK PARTİ'NİN YENİ MKYK LİSTESİ AK Parti'nin olağanüstü kongresinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1370 delegenin imzasıyla tek aday oldu. MKYK adaylığı için de tek liste var.
21 Mayıs 2017 Pazar 14:32
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