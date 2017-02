(Görüntülü Haber) Ak Parti Muğla'dan 'emekli turizmi' projesi

Nilüfer DEMİR- Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), () - AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, hazırladıkları 'Emekli Turizmi' projesi hakkında basın toplantısı düzenledi. Mete, projeyle emeklilerin tatil yapma olanağı bulacaklarını, böylelikle kışın kapalı işletmelerin gelir elde edeceğini söyledi. AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, yaklaşık 1 yıldır Muğla il yönetimi olarak üzerinde çalıştıkları 'Emekli Turizmi Projesi' hakkında basın toplantısı düzenledi. AK Parti Bodrum İlçe Başkanlığı'ndaki toplantıda konuşan Mete, "En düşük emekli maaşını 1200 lira olduğunu düşündüğümüzde, geceliği 40 liradan emeklileri otellerde ağırlayalım. Sunacağımız hizmet tam pansiyon usulü olsun. 3 öğün yemek verelim. Bunun içine çay ve su da dahil olsun. İnsanlarımız 3, 4 ve 5 yıldızlı otellerin kış imkanlarına uygun olanlarında kendi istedikleri süre içerisinde emekli maaşları karşılığında konaklasın. Çeşitli aktivitelerinden yararlansın. Doğu'da yaşayan insanlar, karla kışla uğraşacaklarına kış aylarında bavullarını toplayıp, şu an için pilot bölge olan Muğla'ya gelecekler. Bodrum, Marmaris ve Fethiye'deki otelciler birlikleri görüştük ve projeye katılmak isteyen otelcilerden bilgi istedik" dedi. "HERKES KAZANÇLI ÇIKACAK" Bu projenin her yönden bakıldığında kazanç sağlayacağını savunan Mete, "1.5 milyona yakın turizm işçisi var. Bunların yaklaşık 1 milyonu Kasım ayından itibaren işsiz kalıyor. Oteller kış aylarında kapandığı için belirli standart personelini tutar ve diğer personelin işine son verir. Bu 1 milyon personel, 6 ay işsiz kaldıkları için işsizlik maaşı alma hakkı kazanır. Devlet, bu 1 milyon kişi işsiz kaldığı için SGK priminden mahrum kalıyor. SGK primi ve maaşı ile 1500 lira devlete maliyeti oluyor. Eğer biz turistik tesisleri kışında açmaya devam edersek, kişi başına 1500 lira devlet kazançlı çıkacak. İşletme sahibi için ciddi bir kapatma ve açma maliyeti vardır. Tesisi kapatırken masraf edersiniz 6 ay kapalı kalan tesisi, 6 ay sonra açmaya kaldığınızda tadilat masrafınız doğar. Çünkü 6 ay boyunca nefes almayan tesis sıkıntılar doğurur. Bir başka sıkıntı ise kalifiye eleman sıkıntısıdır. Tesisi kapattığınız zaman gönderdiğiniz personelin size geri gelme olasılığı düşüktür. Çünkü başka bir sektörde iş bulmuş olur. Dolayısıyla en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi kalifiye ve sürekli eleman sıkıntısıdır. Eğer tesisimizde 12 ay süreyle açık bırakırsak kalifiye elemanlarımız da sürekli istihdam etme hakkına sahip oluruz. İşletme olarak verdiğimiz hizmetin karşılığında, evet yazın kazandığımız gibi bir para kazanmayız ama çarkımızı çevirecek kadar para kazanmış oluruz" dedi. Kış aylarında hizmet verecek tesislerin projeye dahil olabileceğini belirten Mete, huzurevinde kendi ihtiyaçlarını kendileri giderebilen kişilerin de 'Emekli Turizmi Projesi'ne dahil etmeyi planladıklarını belirtti. Gerekli fizibilite çalışmaları tamamlandıktan sonra, ilgili bakanlarla konunun görüşüleceğini ifade etti. YUNANİSTAN'DAKİ ASKERLERİ HATIRLATTI Kardak kayalıkları krizinin yıldönümü sonrası komşuyla yaşanan bazı gerginliklerin sorulması üzerine ise Mete, "Yunanistan bizim komşumuz. Biz tarih boyunca Yunanistan ile hep iyi ilişkiler kurmaya gayret ettik ve gayret etmeye de devam edeceğiz. Başbakanımızın söylediği bir şey var. 'Bazı bakanları veya milletvekilleri veya iç siyasete propaganda üretmeye çalışan bazıları, çıkıp farklı şeyler yapabiliyorlar. Bazen de bizi kışkırtan eylemleri haline dönüşebiliyor, ama biz tebessüm ederek izliyoruz. Ama bu tebessüm etmemizi inşallah yanlış okumazlar. İnşallah karşı taraf, bunu daha fazla iç politika malzemesi yapmaz" dedi. Darbe girişimi sonrası komşuya kaçan darbeci askerlere değinen, her iki ülkenin NATO üyesi olduğunu söyleyen Mete, "Komşumuz ve Türkiye arasında zaten olması gereken işbirliğidir. Bu yanlış karardan da geri dönerler. Belki de bu gerginliği ortaya çıkartan faktörlerden bir tanesidir, bize düşmanlık yapan bize hainlik yapan herkesin batılılar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanması da işin açıkçası bizim de çok hoş karşılamayacağımız bir şeydir. Dolayısıyla Yunanistan'ın vatan hainlerini bir an önce iade etmesi gerekiyor, yüce Türk adaleti onları gerektiği cezayı verebilmesi için" dedi.