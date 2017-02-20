(Görüntülü Haber) AK Parti Milletvekili Şahin: Mitinge 100 bin kişi katıldı
20 Şubat 2017 Pazartesi 18:58
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