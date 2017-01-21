(Görüntülü Haber) AK Parti Marmaris'ten üye standı

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), () MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, AK Parti Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyeleri tarafından, 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda üyelik standı açıldı. Marmaris AK Parti Gençlik Kolları üyeleri, 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda bugün üye standı kurdu. 'Halkımızla kucaklaşma' adı altında saat 12.00 ila 16.00 arası açık kalan stantta, vatandaşlarla görüş alışverişinde bulunuldu. Üye olmak isteyenler, form doldurdu. Dört saatlik sürede 78 kişinin AK Parti'ye üye olduğu bildirildi. Yarın seçim olacakmış gibi çalışmalarını devam ettiklerini söyleyen AK Parti Marmaris İlçe Gençlik Kolları Başkanı Avukat Hüseyin Şener, "Kent merkezinde ve kırsal mahallelerde sık aralıklarla vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Bizlerden destek ve tavsiye isteyen vatandaşlarımızı dinliyoruz. Halkımızla kucaklaşma amacıyla yaptığımız bu çalışmalar gelen taleplere göre artarak devam edecektir. Marmaris Kaymakamı ve polisinden gerekli izinler alınarak yapılan çalışmalardır" dedi.