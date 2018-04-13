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(Görüntülü Haber) Ak Parti'li Çam, Reyhanlı’da şehit ailelerini ziyaret etti

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nde şehit ailelerini ziyaret etti. Kilis'e gerçekleştirdiği ziyaretin ardından beraberindeki kadın milletvekilleri ve partililerden oluşan heyetle birlikte...

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nde şehit ailelerini ziyaret etti.

Kilis'e gerçekleştirdiği ziyaretin ardından beraberindeki kadın milletvekilleri ve partililerden oluşan heyetle birlikte Reyhanlı'ya gelen Selva Çam, Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi ve AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Saruhan tarafından belediye binası önünde karşılandı. Çam ve beraberindekiler, Afrin’den yapılan roketli saldırılarda yaşamını yitiren Fatma Avlar, Rifat Sinirli ve Ahmet Şanverdi’nin evlerine giderek taziye ziyaretinde bulundu. 17 yaşında şehit düşen Fatma Avlar'ın evinden çıkışta açıklama yapan Çam, "Askerlerimizin yanında olmak, Reyhanlı ve Kilis’te saldırılarda zarar görmüş ailelerimizi ziyaret etmek için geldik. Kadınlarımızın el emeği göz nuru ile  yapmış oldukları çamaşır ve askerlerimiz için hazırladıkları malzemeleri getirdik. Tüm kadınlarımızın, şehit ailelerinin, annelerin, gazi kadınların, çocuk ve gençlerin yazdıkları mektupları askerlerimize teslim edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından heyettekiler,  Oğulpınar Sınır Karakolu’na geçti.
 

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