(Görüntülü Haber) AK Parti genel başkan yardımcısı Ravza Kavakçı darbe duruşmasını izledi

Yüksel KOÇ/ İstanbul,() AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan, darbe girişimi gecesi İstanbul'da yaşanan olaylardan sorumlu tutulanların yargılandığı ana darbe davasını izledi. Kavakçı, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen, darbe girişimi gecesi İstanbul'daki eylemleri organize etmekle suçlanan, 4'ü general, 7'si albay olmak üzere toplam 14 sanıklı ana darbe davasını izlemek için Kartal'daki İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne geldi. Kavakçı, duruşma çıkışı gazetecilere açıklama yaptı. Dava sanıklarının darbe girişimi gecesi İstanbul'da 89 vatandaşın şehit edilmesine sebebiyet verdiğini söyleyen Kavakçı, "Bugün dinlediğimiz sanık Ahmet Gümüş, o dönem Hava Harp Okulu dekanı idi. Kurmay Albay olarak görev yapan Ahmet Gümüş, eğer darbe başarılı olsaydı İş Bankası genel müdürü olarak vazife yapacaktı" dedi. 'ANA MUHALEFET PARTİSİNİN DURUŞMALARA KATILMAMALARINI ANLAMAKTA ZORLUK ÇEKİYORUM' Bu darbe davalarını yakından takip ettiklerini söyleyen Kavakçı, "Biz ümit ediyoruz ki diğer partilerden de bütün milletvekilleri süreci takip eder, vatandaşlarımızın yanında olduğunu, milletin yanında olduğunu gösterir. Açıkça özellikle ana muhalefet partisinin Türkiye aleyhine yayın yapan, vazife yapan teröristlerle işbirliği yapan kişileri hem hapiste ziyaret ederken, hem onların duruşmalarını takip ederken, bu duruşmalara, 15 Temmuz darbe girişimi duruşmalarına katılmamalarını da anlamakta zorluk çekiyoruz" dedi. Darbe girişimi davalarının sağlıklı ve hassas bir biçimde sürdüğünü söyleyen Kavakçı, "Adli makamlarımız adeta iğneyle kuyu kazıyorlar. Biz sadece gözlemci sıfatıyla buradayız. Hem adaletin tecellisini yakından takip ediyoruz. Sanıklar savunma haklarını sonuna kadar kullanıyorlar. Biz de şehit ailelerimize ve gazilerimize bu süreçte destek olmaya çalışıyoruz. Eğer 251 şehidimiz o gün mertçe, sayın Cumhurbaşkanımızın davetiyle sokağa çıkmış olmasalardı, bugün hiçbirimiz burada olamazdık. Türkiye'de artık Türkiye olamazdı. Bu bilinçle biz yakından takip ediyoruz, adaletin tecelli edeceği günü sabırla bekliyoruz" diye konuştu. Sabırlarından dolayı bütün şehit ailelerini tebrik ettiğini söyleyen Kavakçı, "Çünkü onlar adalete inanıyorlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk sisteminin işleyişine inanıyorlar. Sabırla, büyük bir cesaretle bu süreci takip ediyorlar. Biz de her daim onların yanındayız. Ak Parti olarak, milletvekilleri olarak, insan olarak, İnsan Hakları Başkanlığı olarak her ilimizde milletimizin yanındayız" dedi.