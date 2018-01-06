(Görüntülü Haber) Ailesi, üniversiteli Zülal cinayetinin aydınlatılmasını istedi

İZMİR’de, grafik tasarım bölümü öğrencisi Günhan Ö. (26) tarafından boynundan ve omuzundan kılıç darbesi ile yaralanıp öldürülen Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Zülal Tütüncü'nün (21) annesi Bedriye Tütüncü, “Türk mahkemelerinden adalet istiyorum. Kızımın canını alan sanığa en ağır ceza verilmesini, idam edilmesini istiyorum” dedi. Anne Bedriye Tütüncü (46), hayat dolu biricik kızının ölümüne inanamadığını söyledi. Tütüncü, muhabirine, hayat dolu kızının hayvanları ve insanları çok sevdiğini anlatırken, "Olay gecesi bile bir köpeği severken görüntüsü var. Zülal bir karıncayı bile incitmeyen insandı. Ama ona kıydılar. O gece aile apartmanında kimsenin olmaması da çok ilginç. Hatta, olay gecesi, o genç alt kattaki babasının evinde yatağın altında bulunan süs kılıcı alıp gelmiş ve kızımı vahşice öldürmüş. Kızımın ölümündeki sır perdesi hala kalkmadı” dedi. "KATİLİNİN FOTOĞRAFI CÜAZDANINDAN ÇIKTI" Kızının ölüm haberini medyadan öğrendiklerini söyleyen Bedriye Tütüncü, cenazeyi aldıkları sırada sadece morg görevlisinin bulunduğunu, cesedinden yere akan kanı kardeşi ile birlikte sildiklerini anlatırken şöyle dedi: "Polis merkezinden verilen kızımı ait cüzdandan sanığın fotoğrafının çıkması bizi şoke etti. Polis cüzdandan çıkan tüm eşya ve kartları bir tutanağa alırken, bu fotoğrafı kayıtlara geçmemesi bizi meraklandırdı. Kızımı katleden Günhan Ö.'nün kızımın yeni tanıştığı bir günlük arkadaşı olduğuna inanmıyorum. 1 günlük arkadaşlık olsa kızımın cüzdanından Günhan’ın fotoğrafı çıkmazdı. Günhan Ö.'nün ailesi olaydan sonra hiç ortaya çıkmadı. Ailenin çocuklarına sahip çıkıp çıkmadığını bile bilmiyoruz. Üzerine titrediğimiz, yıllarımızı vererek zor şartlarda sahip olduğumuz kızımızı toprağın altına koyduk. Onların ailesi ise tepki bile göstermiyor. Kızımı katleden sanığın yargılanıp en ağır cezaya çarptırılması için avukatımızla birlikte hukuk mücadelesi vereceğiz. Eşimi, beni ve tüm ailemizi birer ‘yaşayan ölü’ haline getiren sanığın idam edilmesini istiyorum." BAŞBAKAN YARDIMCISI ÇAVUŞOĞLU TAZİYEDE BULUNDU Bursa’ya çeşitli etkinlikler için gelen Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu da AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve partililerle birlikte, İzmir’de hunharca öldürülen Zülal Tütüncü’nün merkez Nilüfer ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret ederek taziyede bulundu. Anne Tütüncü, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu’nun olayın takipçisi olacağına söz verdiğini davayı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının da takip edeceğini söylediğini anlattı. "POLİS BİZİ İKİ GÜN SONRA ARADI” Baba, İsmail Tütüncü (56), kızının öldürüldüğünü televizyon haberinden duyduklarını, İzmir’e giderek kızının cenazesini aldıklarını anlatırken, "Cep telefonu var. Polis, numaralara bakarak anne-baba veya aile yakınlarından birini arayıp durumla ilgili bilgi verebilirdi. Polis bizi 2 gün sonra aradı; Kızımızın öldürülmesiyle ilgili şikayetçi olup- olmayacağımızı sordu. Avukatımızla birlikte İzmir’e giderek şikayetçi olduk. Sanığa, iyi hal ve tahrik uygulanmadan en ağır cezanın verilmesini istiyoruz” dedi. Avukat Esra Akdarıcı da kızlarını kaybeden müvekkillerinin halen olayın şokunu üzerlerinden atamadığını söyleyerek, cinayetle ilgili polisin soruşturmayı eksik yürüttüğünü, sadece faili yakalamayı görev saydıklarını, cinayetin arkasındaki bir çok soru işaretini çözümsüz bıraktıklarını düşündüğünü söyledi. Akdarıcı, "Vahşice katledilen genç kızın ölümünün ardında satanist duygularla yapılmış bir ritüel olup- olmadığı atlanmamalıdır. İzmir Adliyesi’nde yapılacak yargılamalar sırasında tüm kadın platformları yanımızda görmek istiyor, desteklerini bekliyoruz. Adalet yerini bulacaktır” dedi. "KILIÇ BENZERİ BIÇAKLA ÖLDÜRÜLDÜ" Geçen 19 Aralık 2017 tarihinde iki üniversiteli gencin gece eğlencesi kanlı bitti. Olay İzmir Bornova’da meydana geldi. Özel bir üniversitede Grafik Tasarım Bölümü’nde okuyan 26 yaşındaki Günhan Ö. ve Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencisi 21 yaşındaki Zülal Tütüncü gece birlikte eğlendikten sonra Günhan Ö.’nün aile apartmanındaki evine gitti. Bir süre sonra çıkan tartışmanın ardından Günhan Ö. kılıca benzer bir bıçakla Zülal Tütüncü’yü boğaz ve omzundan ağır yaraladı. Aşırı kan kaybeden genç kız olay yerinde öldü. Günhan Ö. ise kısa süre sonra polisi arayarak cinayet işlediğini bildirdi. İhbar üzerine belirtilen adrese giden Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Cinayet Büro ekipleri, evin yatak odasında Zülal Tütüncü’nün cesedini buldu. Bina yakınlarında araştırma yapan polis, Günhan Ö.’yü evin yakınındaki bir parkta yakaladı. Günhan Ö.’nün ailesinin de aynı apartmandaki bir dairede oturduğu ancak, olay günü şehir dışında bulundukları anlaşıldı. İzmir Cinayet Büro Amirliği’ne götürülen ve daha sonra adliyeye sevk edilen Günhan Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ailesi tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan cenazesi alınan Zülal Tütüncü ise, Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesinde ailesi, yakınları, üniversite arkadaşları ve sevenleri tarafından gözyaşları arasında toprağa verildi.