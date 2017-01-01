Sinan BİLGİLİ-Süleyman KAYA/İSTANBUL, () ORTAKÖY'deki gece kulübüne terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınlarının Adli Tıp Kurumu'ndaki bekleyişi sürüyor. Polis ekipleri Adli Tıp Kurumu ve çevresinde önlem aldı.
(Görüntülü Haber) Ailelerin Adli Tıp Kurumu'ndaki acı bekleyişi
Sinan BİLGİLİ-Süleyman KAYA/İSTANBUL, () ORTAKÖY'deki gece kulübüne terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınlarının Adli Tıp Kurumu'ndaki bekleyişi sürüyor. Polis ekipleri Adli Tıp Kurumu ve çevresinde önlem aldı.
01 Ocak 2017 Pazar 11:00
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