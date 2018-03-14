Haber-Kamera: Gülseli KENARLI- Murat SOLAK-Güven USTA / İstanbul İran'da düşen uçakta hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Cenazelerin ardından aileler de Adli Tıp Kurumu'na geldi. Bazı aileler özel araçlarıyla Adli Tıp Kurumu'na girerken, bazıları da yürüyerek içeri girdi.
(Görüntülü Haber) Aileler Adli Tıp Kurumu'na geldi (2)
Haber-Kamera: Gülseli KENARLI- Murat SOLAK-Güven USTA / İstanbul İran'da düşen uçakta hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Cenazelerin ardından aileler de Adli Tıp Kurumu'na geldi. Bazı aileler özel...
14 Mart 2018 Çarşamba 13:41
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