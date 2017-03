(Görüntülü Haber) Aile Hekimleri Uludağ'da buluştu

AİLE Hekimleri Federasyonu, Bursa Aile Hekimliği Derneği ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Bölümü?nün ortaklaşa düzenlediği 2'inci Bursa Aile Hekimliği Kongresi Uludağ?da başladı. Aile Hekimlerinin çatı örgütü Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonunun da desteklediği 2. Bursa Aile Hekimliği Kongresi ve 13'üncü İç Hastalıklar Kongresine 450 hekim katıldı. Kongreyi kapalı devre yapılan canlı yayın ile yaklaşık bin 500 aile hekimi ise Türkiye?nin her bölgesinden izledi. Bursa Aile Hekimliği Derneği Başkanı Dr. Ali Torun, kongrenin aile hekimlerine büyük katkılar sağlayacağını belirterek 'hekimlerimiz iç hastalıkları uzmanlarının bilgi ve deneyimleriyle yararlanma fırsatı buldu, aile hekimleri birinci basamakta halkımıza kaliteli ulaşılabilir, adil, güler yüzlü ve ekonomik sağlık hizmetlerini sunmak konusunda üstlerine düşeni bundan sonra da geliştirerek sürdürecektir' dedi. Torun, aile hekimlerinin en önemli başarısının aşılama alanında olduğunu da belirterek, Aile hekimliğine geçilmesiyle birlikte, aşılamada ivme kazanılmış, Verem aşısının yapılma hızı yüzde 77'lerden yüzde 97'lere; Difteri, Boğmaca, Tetanoz, Çocuk Felci ve Menenjit aşılarının uygulanması yüzde 78?lerden yüzde 98'lere çıkmıştır. Kızamıktan ölüm oranları sıfırlanmıştır. Anne çocuk sağlığı verilerine baktığımızda, Sağlık Bakanlığı istatistikleri, 2010 yılında, 100.000'de 16,4 olan anne ölümlerinin gebe takiplerimiz sonucu, 15,2 ye düştüğünü gösteriyor. 2010'da bebek ölüm hızı 1000 canlı doğumda 10.1 iken aile hekimliğinin uygulanmaya başlamasıyla 2014 yılında bu oranın, 7.6'lara gerilediği görülmektedir. 5 yaş altı çocuklarda 1000 doğumda gerçekleşen ölüm hızı 2010 yılında 16,4 iken 2014 yılında 9,7'ye gerilemiştir. Örneğin Bursa'da 2009 yılında 1125 olan mamografi sayısı, aile hekimliği uygulamasıyla birlikte 14 bin 448'e yükseldi. Smear sayı, 10 kattan fazla artış gösterdi, 1359?dan 15 bin 938'e çıktı diye konuştu. Aile Hekimleri Dernekleri Fedarasyonu Başkanı (AHEF) Dr. Gürsel Özer, aile hekimliğinin birinci döneminde aşılamada yüzde 98 oranında başarı sağlanarak, Avrupa birinciliğinin elde edildiğini vurgulayarak şöyle devam etti Aynı başarıyı aile hekimliğinin ikinci döneminde kronik hastalık takipleri, taramalar ve yaşam boyu bağışıklamada da göstereceğimiz inancındayız. Ancak burada önemli bir nokta var. Bu konuda hastalara da sorumluluk verilmesi gerekir. Hastalar takip zamanları geldiğinde mutlaka aile hekimine danışmalıdır. Randevu sisteminin getirilmesi de vatandaşlarımızın ve bizlerin hayatını kolaylaştıracak, hizmet kalitemizi arttıracaktır. Bununla ilgili olarak Sağlık Bakanımız Recep Akdağ ile 28 Şubat'ta bir görüşme yaparak sorunları ve yapılması gerekenleri kendilerine ilettik. bizim kendisinden talebimiz herhangi bir ücret düşüşü olmadan kayıtlı kişinin azalmasıydı Avrupa standartlarına çekmek Şu an için olanaksız ama kayıtlı kişi sayısının üç bin 500 lere çekilmesiyle birlikte herhangi bir hak kaybı olmaksızın biz kronik hastalıkların takibine başlayabileceğimizi ilettik. Ayrıca yine bu süreçte aile hekimlerinin daha rahat çalışma koşullarının sağlanması için sağlıkta şiddet yasası, emeklilik hakları ile ilgili çalışmaları ile ilgili birlikte yapmamız gerektiğini kendilerine ilettik. Taleplerimizi olumlu buldular sayın Bakan bizlere söylediğine kayıtlı kişi sayısının azalacağını, aile hekimlerinin her hangi bir ücret kaybı yaşamayacağını söyledi. Bununla birlikte kayıtlı kronik hastalıklarla ilgili kişilerin tedavi ve takiplerini yapacağımızı ilan ediyoruz Bursa Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr Mehtap Gürbüz Aslan ise konuşmasında Türkiye'de görev yapan 23 bin aile hekimi olarak bilgilerimizin üzerine yeni bilgiler ekledik, bizler aile hekimleri olarak koruyucu hekimliği önemsiyoruz, hasta olunca tedaviyi değil hasta olmadan önce iyi kalmayı hedefliyoruz. Bu şekilde hedeflerimize aşılamada gösterdiğimiz başarıyı hipertansiyonda ve şeker hastalığında aile hekimleri olarak göstereceğiz' dedi.